Экс-военный и участники Нацотбора на "Евровидение": все о первом выпуске "Голосу країни 11"

Стартовал новый сезон вокального шоу "Голос країни 11". Он стал перезагрузкой проекта – новые условия в период пандемии, новые судьи, новые таланты.

Звездными тренерами стали Тина Кароль, Дима Монатик, Олег Винник и Надя Дорофеева. Закулисье в этом сезоне ведет радиоведущий Слава Демин. В студии в каждом выпуске будут присутствовать зрители, которые прошли тесты на COVID-19, а на экранах вокруг сцены участников будут поддерживать десятки зрителей онлайн по видеосвязи.

Шоу началось с яркого выступления новых тренеров, которые исполнили песню песню Blinding Lights канадского певца The Weeknd.

Голос країни 11: участники

Давайте познакомимся с первыми 12 участниками 11 сезона шоу "Голос країни".

Ирина Эбралидзе

Ирина долгое время мечтала попасть на проект "Голос країни". С миром музыки девушку познакомила мать, которой, к сожалению, уже нет в живых. Ирина исполнила трек Билли Айлиш No time to die. К Эбралидзе повернулись все четыре тренера. Девушка выбрала Надя Дорофееву.

Артем Паучек

Следующий участник блогер-певец, известный как Тема Паучек. У парня была мечта – пожать руку Дмитрию Монатику и попасть к нему в команду. Блогер исполнил очень неординарную версию песни "Гуцулка Ксеня". К нему повернулись все четыре тренера. Артем пошел в команду к Монатику.

Алексей Мартыненко

Солист группы On і Ona Алексей Мартыненко исполнил песню "Вода", одним из авторов которой он является. К сожалению, никто из тренеров не отреагировал на проникновенное пение Алексея. Тина Кароль, которая даже когда-то сотрудничала с Алексеем, пожалела, что не нажала заветную красную кнопку, так как даже не знала, что музыкант придет на шоу.

Андрей Кудинов

Андрей – настоящий рокер-бунтарь. За него боролись три тренера: Олег Винник, Тина Кароль и Надя Дорофеева. Рокер решил выбрать близкого по духу Винника.

Юлия Кирик

Юлия первой в семье заинтересовалась творческой профессией. Девушка спела песню MONATIK и Юлии Саниной "Кобра". К сожалению, ей не удалось покорить судей.

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Владимир Хоменко

Владимир – поющий психолог, поразивший тренеров своим неординарным тембром. К парню повернулись Тина, Дмитрий и Надя. Он выбрал команду Монатика.

Интересный факт: Тина Кароль когда-то приезжала к Владимиру Хоменко в школу, где пела на концерте. Кароль вывела парня на сцену, исполняя свой хит "Пупсик". Тогда Владимиру было всего шесть лет, а сейчас парню – 22.

Скриншот: YouTube

Марина Белицкая

Марина спела песню Venus. К сожалению, к ней не повернулся никто из тренеров. Девушка не расстроилась и пригласила их спеть эту песню вместе с ней еще раз.

Юлия Витранюк

Поклонница фолк-музыки Юлия, спевшая в народном стиле, покорила трех тренеров: Олега Винника, Дмитрия Монатика и Тину Кароль. Девушка решила пойти в команду к Наде. К слову, в группе поддержки у Юлии был коллектив Go_A – представители Украины на "Евровидении" в этом году.

Алена Левашева

Алена Левашева – певица, выступающая под псевдонимом GARNA. Девушка, к слову, участвовала в Нацотборе на "Евровидение" в 2020 году. На мощный вокал Алены повернулись все четыре тренера. Девушка присоединилась к команде Нади Дорофеевой.

Александр Барлебен

Александр – бывший военный, побывавший на Востоке Украины. Бывший капитан, который последние два года занимается музыкой и вокалом. К сожалению, Александру не удалось покорить тренеров.

Александр Таб

"О, мамо" – трек группы "Сальто назад". Александр Таб – солист группы, который исполнил эту песню сегодня на сцене "Голосу країни". К сожалению, из-за кризиса коллектив перестал существовать в прошлом году. К слову, именно с песней "О, мамо" "Сальто назад" принимали участие в Нацотборе на "Евровидение" в 2017 году. Александр решил пойти в команду Монатика.

Напомним, Надя Дорофеева стала "Тиной Кароль" на "Голосі країни".