Cardi B танцует на могиле и целуется с девушками в клипе, который сняла Таню Миуньо

Cardi B, которая стала женщиной 2020 года по версии Billboard, выпустила новый трек, получивший название Up. Клип для этой композиции сняла украинка Таню Муиньо. Сама исполнительница говорит, что Таня просто невероятная.

Сингл Uр войдет в новый альбом, который Cardi B планирует выпустить в 2021 году. Клип же начинается с того, что рэперша танцует на могиле 2020-го.

Скриншот: YouTube

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Скриншот: YouTube

Cardi B поблагодарила Таню на своей странице в Instagram, признавшись, что ей понадобилось две недели, чтобы доставить клипмейкера из Украины в США.

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Напомним, что Таню Муиньо – украинский режиссер, которая снимала клипы для MONATIK, "Время и Стекло", Скриптонита, Кэти Перри, испанской певицы Rosalia и британца Yungblud. Последнее видео мы показывали здесь.

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