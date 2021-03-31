Во сколько Питту и Джоли обходится бракоразводный процесс — за пять лет набежало целое состояние!

Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжают выяснять отношения в суде. Сейчас бывшие супруги ведут борьбу за опеку над детьми. Никто из актеров не хочет идти на уступки. Они готовы потратить целое состояние на бракоразводный процесс.
Уже по миллиону долларов потратили Брэд Питт и Анджелина Джоли на бракоразводный процесс. Пара разошлась еще в 2016 году и до сих пор не могут поделить имущества. Ведь речь идет о французском поместье с виноградниками. Впрочем, больше всего споров вокруг несовершеннолетних детей – кто будет опекуном. А поскольку совершеннолетними они станут лишь за шесть лет, не исключено, что все это время будет продолжаться и процесс развода.
Отмечается, что помимо судебных издержек и расходов на престижных адвокатов пара наняла частного судью, чьи услуги обходятся примерно в тысячу долларов за час работы.
Напомним, у Анджелины Джоли и Брэда Питта трое родных детей: 14-летняя Шайло, 12-летние Нокс и Вивьен, а также трое приемных: 16-летняя Захара, 16-летний Пакса и 19-летний Мэддокс.
Ранее мы рассказывали, что сын Брэда Питта отказался от фамилии отца.