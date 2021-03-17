Цены на масло растут быстрее, чем курс биткоина: какой вариант самый бюджетный

Цены на подсолнечное масло за год подскочили на 40% – сейчас бутылка стоит около 60 гривен. И, по прогнозам, это еще не предел. Григорий Герман и Мария Мельник в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" выяснили, почему так безумно подорожал один из социальных продуктов и можно ли заменить подсолнечное масло другим растительным.

Почему растительное масло растет в цене

На 20% дороже с начала года и на 8% всего за месяц – цены на растительное масло растут быстрее, чем курс биткоина или баррель нефти. Даже несмотря на то, что Украина – это мировой лидер по производству подсолнечного масла.

"Лидером роста цен являются растительные масла. Их стоимость выросла в мире практически на 45%, – комментирует экономист Олег Пендзин в эфире канала "Украина". – Мы производим около 3 млн тонн масла, а потребляем где-то под 300 тыс. Все остальное идет на экспорт".

Подсолнечное масло / Фото: Pixabay

Но поскольку производители не могут продавать масло в Украине дешевле, чем за рубежом, цены растут и у нас. Даже на домашнее масло.

Как можно сэкономить на покупке растительного масла

Однако можно сэкономить, если покупать масло в большой таре. Так, за 10 литров можно отдать 500 гривен – экономия на каждом литре 10 гривен. Но большие объемы любого растительного масла должны так же быстро использоваться. Ведь, по словам диетологов, чем дольше масло стоит открытым, тем меньше в нем питательных веществ. Также эксперты советуют выбирать масло первого холодного отжима.

Какое масло полезнее – совет диетологов

В подсолнечном масле содержится большое количество витамина E. Однако такого элемента, как омега-3, там меньше процента. Поэтому диетологи советуют заменить это масло.

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"Для ежедневного употребления мы рекомендуем другие масла – например, оливковое холодного отжима. Из наших локальных масел – это может быть тыквенное, льняное, масло расторопши – они богаты омега-3 жирными кислотами", – поделилась врач-диетолог Карина Дайнеко в программе "Ранок з Україною".

Их лучше добавлять в салаты и гарниры. Так, литровая бутылка оливкового масла стоит от 120 гривен. Ее хватит минимум на 3 месяца. Но жарить на этих маслах не стоит. Для жарки можно использовать кокосовое масло. Оно полезнее подсолнечного. Пол-литровой баночки для ежедневного использования может хватить на месяц. А его стоимость стартует от 60 гривен.

Кокосовое масло очень полезное / Фото: Pixabay

"Оно богато насыщенными жирами, которые обеспечивают холестериновый обмен, хотя само кокосовое масло не содержит холестерина", – отметила эксперт.

И, как оказалось, кокосовое масло сейчас для украинского кошелька – самый выгодный вариант. Ведь в среднем каждая украинская семья употребляет 2 литра подсолнечного масла в месяц. А это не менее 120 гривен.

Почему растет цена на подсолнечное масло – смотрите видео:

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