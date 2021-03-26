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Ученые назвали мощный источник железа и аминокислот

26 марта, 21:40

Светлана Евсеева

Пополнить запасы железа в организме и избежать анемии помогут блюда из чечевицы

Чечевица или даал – идеальное средство для обогащения железом и другими микроэлементами. Именно железо необходимо для полноценной работы всего организма. Эффективность чечевицы, как природного источника этого элемента, подтвердили ученые: результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Чечевица – отличный природный источник железа / Фото: Pixabay

Железо нам необходимо, поскольку оно является составной частью множества ферментов и белков, без которых невозможны обменные процессы. Также железо помогает иммунной системе справляться с вирусами и бактериями. Чечевица особенно полезна женщинам, поскольку они чаще болеют малокровием (анемией). Именно недостаток железа приводит к развитию анемии, а женщины из-за ежемесячной менструации теряют достаточно крови. Медики подтвердили, что именно даал, бобовая культура, хорошо насыщает организм железом.

Важный момент: чечевица отлично подходит для весеннего рациона, похудения и поста: она богата растительным белком, который усваивается лучше животного.

Еще несколько советов:

Напомним, что ранее мы писали о том, как есть бобовые, чтобы не было метеоризма.

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