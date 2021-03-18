Человекоподобные псы стали звездами интернета: невероятные фото

Собаки очень похожи на людей и даже учатся разговаривать

Семилетние псы Ронни и Реджи стали знаменитостями в Сети благодаря своей человекоподобной внешности. Хозяйка необычных животных Керри Доквра утверждает, что они не могут выйти на прогулку без привлечения внимания общественности.

По словам Керри, собаки очень похожи на людей и даже учатся разговаривать. Ронни, например, копия актрисы Гейл Платт.

Фото: instagram.com/ronnie_n_reggie18

У Реджи меньше человеческих черт, но он умеет очень забавно кривляться.

Фото: instagram.com/ronnie_n_reggie18

Ронни и Реджи – метисы стаффордширского бультерьера и ши-тцу / мопса.

Фото: instagram.com/ronnie_n_reggie18

"Они любят всех вокруг, особенно детей. Единственное, они могут проявить агрессию во время еды, но это животный инстинкт, ничего не поделаешь", – пишет хозяйка питомцев в Instagram.

Реклама

Фото: instagram.com/ronnie_n_reggie18

Напомним, посетители храма Сиддхи Винаяк в Мумбаи (Индия) стали свидетелями необычной сцены: бездомный пес "благословлял" верующих на выходе из церкви.

Читайте также: Собака с уникальным интеллектом продана за 39 тысяч долларов (фото)

А в Харькове очевидцы сняли на видео, как пьяного мужчину в сугробе пытается разбудить верный пес – питомец лаял и тянул его домой за штаны, но безрезультатно.