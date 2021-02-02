Чем чревато частое использование гаджетов детьми дошкольного возраста – исследование

Мальчики чаще играют в онлайн-игры, а девочки – используют соцсети

Дети дошкольного возраста, которые сейчас часто используют гаджеты, уже к концу пятого класса станут частыми пользователями соцсетей, онлайн-игр или мессенджеров. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Child Development, дети тратят слишком много времени на гаджеты и мало на свое развитие, передает CNN. Как влияет на детей перенасыщение технологиями – далее в материале.

В чем суть исследования

Как правильно использовать гаджеты, чтобы помочь ребенку в развитии

Ученые проанализировали данные 10 460 американских школьников, за которыми наблюдали на протяжении шести лет. При этом дети сами сообщили, как часто они использовали онлайн-технологии. Стоит также отметить, что сбор данных закончился еще до начала пандемии COVID -19.

В результате исследования обнаружилось, что дети детского сада, которые проявляли агрессию или часто проявляли раздражительность, использовали онлайн-технологии несколько раз в день. При этом мальчики чаще участвовали в онлайн-играх, а девочки чаще использовали соцсети и обмен сообщениями.

Дети родителей, которые делали упор на раннем обучении грамоте и устанавливали ограничения на просмотр телевизора, в дальнейшем меньше интересовались онлайн-технологиями.

Почему это важно

Как соцсети влияют на нашу самооценку / Фото: Pexels

Частое использование детьми онлайн-технологий, таких как Instagram, Twitter, Facebook и другие приложения для соцсетей; игры через Xbox, PlayStation или смартфоны; а также обмен сообщениями через WhatsApp, Snapchat или текстовые сообщения – не зря беспокоят родителей, преподавателей и медицинских работников.

Именно это вытесняет полезные для развития ребенка виды деятельности – физическая активность, полноценный сон, взаимодействие родителей и детей, а также самостоятельное чтение книг.

Дети, которые используют онлайн-технологии много раз в день, с большей вероятностью будут вести малоподвижный образ жизни, недосыпать и иметь избыточный вес. У них будут проблемы в учебе или поведении в школе, а также будет низкое качество жизни и плохое психическое здоровье.

Во время пандемии COVID-19 использование детьми онлайн-технологий значительно возросло.

Исследователи говорят, что различные ограничения по использованию гаджетов детьми, способствуют физической активности, сна, чтения книг и других занятий, которые помогают детям развиваться физически, когнитивно, академически и поведенчески.

Почему родители позволяют детям часто использовать гаджеты

Детям нельзя смотреть много мультфильмов / Фото: Pexels

Ученые отметили, что результаты исследования не показали прямых причин, почему одни дети используют технологии чаще, а другие – реже. Но они назвали гипотезы, которые приводят к такой статистике:

Родители из малообеспеченных семей могут давать детям чаще использовать технологии, поскольку у них есть более высокие требования к собственному времени и ресурсам. Родители детей, которые проявляют раздражение, могут прибегать к электронным устройствам, чтобы усмирить детские вспышки гнева. Ранний опыт расовой дискриминации может привести к тому, что темнокожие дети будут часто использовать онлайн-технологии, чтобы общаться со своими сверстниками и выражать свою расовую или этническую идентичность.

Почему важно дозировать использование технологий их детьми

Чем занять детей, не используя технологии / Фото: Depositphotos

Если нет контроля над использованием технологий детьми, то это может перерасти в проблемам в будущем, говорят ученые.

Например, другие исследования показывают, что девочки особенно подвержены вреду из-за частого общения в соцсетях из-за киберзапугивания и чувства неудовлетворенности своим телом, а также из-за недостаточного сна и спорта.

Новое исследование показывает, что девочки с большей вероятностью будут активно использовать к концу начальной школы именно соцсети. Поэтому ограничение их использования в ранний период развития может быть особенно важным.

Установка режима экранного времени, который помогает детям жить не только в онлайн режиме, а и заниматься спортом, полноценно спать, читать книги и общаться со сверстниками в реальной жизни.

Также может помочь ограничение доступа детей к гаджетам во время выполнения домашних заданий, совместного приема пищи и в течение часа перед сном.

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