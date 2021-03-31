Чем можно заменить сахар? 5 полезных альтернатив

Сахар и мы – такой болезненный вопрос. И, вроде, понимаем, что нельзя и что он страшно вреден, а вот прожить без сладкого удается не каждому. Но взять под контроль сладкое можно, главное очень захотеть. А еще использовать полезные альтернативы сахару. Некоторые из них – это стевия, мед и сироп агавы. Обо всем подробней расскажет нутрициолог Яна Легеза.

Фото: Яна Легеза, нутрициолог

Так ли сахар опасен?

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"Да. Всем известно, что белый сахар внесен в список вредных для здоровья продуктов, у него нет питательных свойств, он способствует увеличению веса, снижению концентрации кальция, закисляет организм. Но нам всем хочется сладкого вкусного десерта, который не сильно повышал бы гликемический индекс и не уходил в жир. И да, полезные сладости без сахара бывают", – говорит Яна Легеза

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Главные 5 альтернатив сахару

Цельный тростниковый сахар является самым простым вариантом замены белого сахара, и при его использовании можно поддерживать в рецепте те же пропорции, не замечая важных изменений вкуса. Стевия наиболее часто применяется в питании в Мексике. Она обладает очень высокой степенью подслащивания, а также многими свойствами, полезными для здоровья. Мед – это вкусная и питательная пища, которая дает нам много энергии и жизненных сил, а также укрепляет иммунитет. Но его не желательно добавлять в десерты с термической обработкой. Также мед является аллергенным продуктом, поэтому запрещен аллергикам. Кленовый сироп и сироп агавы имеют большую питательную ценность. По вкусу немного напоминают карамель и подойдут не только для полива на блинчики, но и как подсластитель внутрь теста. Эритритол – современный подсластитель для диабетиков, который не повышает уровень инсулина и содержит 0 калорий. Немного изменяет вкус напитков, но в десертах не ощущается.

Здесь узнаете, почему возникает тяга к сладкому и чем его заменить.