Чем заменить WhatsApp – 5 альтернативных мессенджеров

WhatsApp с 8 февраля будет на постоянной основе передавать данные своих пользователей в Facebook. Уведомления об изменениях политики конфиденциальности юзеры этого приложения начали получать недавно.
Для тех, кто не согласен с новыми условиями WhatsApp и захочет перейти на другой мессенджер, Сегодня.Lifestyle рассказывает, чем заменить привычный "вотсап", чтобы было и удобно, и современно.
5 лучших альтернатив WhatsApp в 2021 году
1. Telegram
Трудно поверить, что кто-то все еще не пользуется Telegram, но если вы из числа таких, срочно скачайте это приложение.
В Телеграм по умолчанию используется сквозное шифрование для голосовых звонков, чтобы никто не мог подслушивать ваши разговоры.
Здесь также можно делиться мультимедиа-файлами, записывать голосовые сообщения, видео и получать самую свежую информацию из разных каналов. Например, Сегодня.
Приложение имеет удобный интуитивный интерфейс, позволяет подключать несколько устройств одновременно, а также создавать чаты до 200 000 участников.
2. Signal
Signal – это бесплатный мессенджер, который применяет надежное шифрование данных и работает на всех мобильных платформах.
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Приложением пользоваться легко. В нем также есть голосовые и видеозвонки. Signal имеет и десктопное приложение для компьютера. А вот анимированных эмодзи в Signal нет.
3. Threema
Мессенджер Threema использует сквозное шифрование для всех типов сообщений, включая текстовые, голосовые звонки, файлы и групповые чаты.
Для использования приложения не нужен номер телефона, чаты можно защищать паролем, есть также приложение для браузера.
Из минуса – мессенджер Threema платный.
4. Element
Универсальное приложение для безопасного чата, использующее открытую глобальную сеть, защищенную сквозным шифрованием.
Element удобен в использовании, в нем есть видеозвонки, чаты, возможность обмениваться мультимедиа файлами. Доступен для, Android, iOS, macOS, Windows и Linux.
5. Wire
Приложение Wire осуществляет видео и аудио коммуникацию, поддерживает режим демонстрации экрана 1:1 и для групповых чатов, синхронизацию между устройствами (до 8-ми одновременно). В приложении Wire есть платные опции.
Ранее мы писали, что Facebook запустил перекрестный чат между Messenger и Instagram.