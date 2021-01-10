Чем заменить WhatsApp – 5 альтернативных мессенджеров

WhatsApp с 8 февраля будет всегда передавать данные о пользователях в Facebook

WhatsApp с 8 февраля будет на постоянной основе передавать данные своих пользователей в Facebook. Уведомления об изменениях политики конфиденциальности юзеры этого приложения начали получать недавно.

Для тех, кто не согласен с новыми условиями WhatsApp и захочет перейти на другой мессенджер, Сегодня.Lifestyle рассказывает, чем заменить привычный "вотсап", чтобы было и удобно, и современно.

5 лучших альтернатив WhatsApp в 2021 году

1. Telegram

Трудно поверить, что кто-то все еще не пользуется Telegram, но если вы из числа таких, срочно скачайте это приложение.

Скриншот: telegram.org

В Телеграм по умолчанию используется сквозное шифрование для голосовых звонков, чтобы никто не мог подслушивать ваши разговоры.

Здесь также можно делиться мультимедиа-файлами, записывать голосовые сообщения, видео и получать самую свежую информацию из разных каналов. Например, Сегодня.

Приложение имеет удобный интуитивный интерфейс, позволяет подключать несколько устройств одновременно, а также создавать чаты до 200 000 участников.

2. Signal

Скриншот: signal.org

Signal – это бесплатный мессенджер, который применяет надежное шифрование данных и работает на всех мобильных платформах.

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Приложением пользоваться легко. В нем также есть голосовые и видеозвонки. Signal имеет и десктопное приложение для компьютера. А вот анимированных эмодзи в Signal нет.

3. Threema

Скриншот: threema.ch

Мессенджер Threema использует сквозное шифрование для всех типов сообщений, включая текстовые, голосовые звонки, файлы и групповые чаты.

Для использования приложения не нужен номер телефона, чаты можно защищать паролем, есть также приложение для браузера.

Из минуса – мессенджер Threema платный.

4. Element

Скриншот: element.io

Универсальное приложение для безопасного чата, использующее открытую глобальную сеть, защищенную сквозным шифрованием.

Element удобен в использовании, в нем есть видеозвонки, чаты, возможность обмениваться мультимедиа файлами. Доступен для, Android, iOS, macOS, Windows и Linux.

5. Wire

Скриншот: wire.com

Приложение Wire осуществляет видео и аудио коммуникацию, поддерживает режим демонстрации экрана 1:1 и для групповых чатов, синхронизацию между устройствами (до 8-ми одновременно). В приложении Wire есть платные опции.

Ранее мы писали, что Facebook запустил перекрестный чат между Messenger и Instagram.