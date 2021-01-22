Чем занять детей дома в последние выходные локдауна. 10 советов психолога и мамы троих детей

Зимний локдаун с различными ограничениями, который загнал всех по домам, выматывает родителей и детей, которые вынуждены сидеть в четырех стенах. Локдаун закончится через несколько дней, но Украина с 25 января вернется к адаптативному карантину, а родители тем временем уже выдохлись от дистанционного обучения и придумывания, чем занять свое чадо дома и при этом не сойти сума.
Мы пообщались с блогером и мамой троих детей Яной Осиповой и детским психологом Юлией Чемер и выяснили, чем можно занять детей дома. Причем эти занятия подойдут не только в карантин, сильный мороз, а и в любое другое время, когда вы находитесь дома с детьми.
6 советов, как провести время дома с детьми возрастом от 3 до 12 лет
- Прогулки в парках, возле озера, если погода позволяет. Если мороз вам не страшен и вы любите снег, тогда отправляйтесь покорять горки. Положительных эмоций и румяных щек вам не избежать.
- Настольные игры. Их сейчас такое количество, что интересно будет всем.
- Совместное творчество. Рисование на воде (Эбру), лепка из любой глины, рисование картин подручными материалами.
- Самообразование. Наконец есть время читать! Можно читать детям, с детьми или просто показать детям, что вы тоже читаете. Родители закроют гештальт по новым книгам, а дети увидят еще одну сторону личности мамы и папы. Помните личный пример – самый важный!
- Снимите фильм. Он может быть о вашей семье или о ком-нибудь одном. Придумайте сценарий вместе и организуйте съемки.
- Подтянуть все хвосты. В обыденной жизни нам постоянно не хватает времени на что-либо для себя, детей или по дому. Остановитесь, подумайте и сделайте это. Например, перебрать и отсортировать все детские книги вместе с ребенком или навести ревизию в гардеробе – не без участия ребенка, конечно же.
А в качестве бонуса, Юлия советует не просто заполнять время ребенка мультиками, а посмотреть с ним, например, онлайн-трансляцию из зоопарка в Берлине или с Ниагарского водопада!
4 совета от блогер Яны Осиповой, чем занять детей дома
Блогер и мама троих детей Яна Осипова считает карантин с различными ограничениями тем еще испытанием, но уверена, что при правильной организации досуга, всем будет комфортно и интересно при любых обстоятельствах.
Она поделилась личным опытом, чем можно занять детей дома.
1. Построить халабуду
Это самое лучшее занятие всех времен. В ход шли все подушки, пледы, стулья. Построили целый домик, притащили туда фонарики, вкусняшки.
Детям так понравилась халабуда, что, даже укладываясь спать, не позволили ее разобрать. В результате она постояла больше недели и каждый день дети вносили изменения, что-то перестраивали, придумывали.
2. Заняться творчеством
Очень важно менять сферу деятельности достаточно часто, потому что внимание детей быстро рассеивается. К примеру, утром мы клеили аппликация, днем рисовали и вечером лепили из пластилина.
А еще соленое тесто! Лепится оно мягко, как пластилин. Но огромное преимущество, что фигурка потом застывает и позже ее можно раскрасить. Мы делали и куколок, и машинок.
3. Приготовление еды всей семьей
Это стало настоящей палочкой-выручалочкой. Детям очень понравилось! Во-первых, это совместное занятие очень сближает семью, во-вторых, реально полезные навыки. Ту же яичницу пожарить, салат нарезать и простейший ужин готов. А сколько счастья от того, что сами, своими руками!
Еще готовили блинчики. Сашка тесто замешивал, Мила пекла и переворачивала, а Улька украшала. Все задания по возрасту и каждый при деле.
4. Спорт с детства
Очень рекомендую всем приобщать детей любого возраста к спорту. Во время долгого времяпрепровождения дома это особенно важно, потому что нужна подвижность.
Мы занимались йогой, я по онлайн-урокам с преподавателем, а дети повторяли за мной. Конечно, получается не все. Но главное не это. Гораздо важнее показать своим примером, что спорт – неотъемлемая часть жизни родителей, тогда и дети захотят им заниматься.
Еще на турниках устраивали соревнования. Кто дольше провисит, кто больше подтянется.
И хочу дать совет: когда соревнуются дети одной семьи, не может быть победителей и проигравших. Иначе ждите обиды, а в следующий раз проигравший просто не захочет участвовать.
Я сделала проще: распечатала грамоты, заполнила и каждый получил грамоту за свое достижение. Никто не остался без награды.
Но важно также помнить, что локдаун скоро закончиться, на улице уже существенно теплее, школьники снова вернуться в учебные заведения, а родители смогут немного выдохнуть и ни на что не отвлекаясь, вернуться к свой работе и привычной жизни.
Как развлекаются современные дети – смотрите видео:
Тем временем мы выяснили, сколько раз в день нужно обниматься, чтобы чувствовать себя хорошо.