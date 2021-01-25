Четыре совета, как накопить денег и обзавестись финансовой подушкой

Новый год – новые финансовые привычки. Спокойно прожить от зарплаты до зарплаты, а не залезать в кредитку да еще и накопить – легко. И сумма вашего заработка не важна. Главное – дисциплина и несколько секретов. Каких именно – далее в сюжете.

Сюжет Ирины Каминской, Романа Рамуса и Сергея Артеменко Видео: Сегодня

Как накопить денег и обзавестись финансовой подушкой?

Карточки на разные нужды

Киевлянка Екатерина Вишневская называет себя большой транжирой, но 2020 год показал, что без финансовой подушки в наше время нельзя.

"Я открыла в трех банках три счета – на первую карточку я откладываю на свою мечту. Это неприкосновенный запас, и я с нее не снимаю деньги. Вторая карточка – на путешествия, а третья – это карточка, которой я пользуюсь ежедневно", – поделилась личным опытом Вишневская.

Открывайте счета в разных банках / Фото: пресс-центр НБУ

Банковские приложения для контроля финансов

Банковские приложения для смартфонов позволяют контролировать поток финансов, фиксируют, на что тратились средства в течение месяца.

Разные конверты под разные нужды

Еще один способ накопить средства – раскладывать наличные по разным конвертам. Забирать деньги из одного конверта на другие нужды нельзя. А если уж так случилось, то обязательно нужно вернуть на 10 процентов больше.

Складывайте деньги на разные нужды в разные конверты / Фото: Григорий Салай, Сегодня Реклама

Покупайте с умом

Научился экономить и киевлянин Андрей Антонов. Покупки с умом позволяют ему откладывать до 30 процентов заработка. По его словам, он отказался от лишних пар кроссовок, а это около 2500 гривен в месяц. Еще одной его страстью были протеиновые батончики, которые стоят от 50 гривен.

Как сохранить свои деньги и тратить их с умом – совет эксперта

Финансовый консультант Умида Самоенко говорит, что накопить – одно, а вот сохранить – другое, это искусство. Поэтому деньги следует держать подальше от рук и глаз. Как вариант – положить на банковский депозит в разной валюте и не брать кредит на очередные капризы.

"Человеку нужно научиться жить на свои деньги, а не заработал – не покупай дорогой телефон. Многие также привязаны к кофе, а на это уходит много денег. Нужно определиться, сколько откладывать, а на остальное – жить", – поясняет финансовый эксперт.

Маленькую сумму ежемесячно стоит отложить и на непредвиденные траты: ремонт стиральной машины, поход к врачу, срочную поездку.

Какую сумму ежемесячно стоит отложить на непредвиденные траты / Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Финансовый коуч Марина Ждан поясняет, как правильно распределить такие траты.

Берете за последние полгода все ваши непредвиденные расходы, делите на 5 месяцев и приблизительно понимаете, какая сумма на непредвиденные расходы у вас должна быть предусмотрена.

Кроме того, деньги легче накапливать на цели, написанные на бумаге. А еще мотивируют установленные сроки и награда самому себе за то, что сдержал слово.

Тем временем у киевлянки украли 54 тысячи гривен. Как не стать жертвой интернет-мошенников?