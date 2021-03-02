Чиновник обматерил непослушного кота в прямом эфире (видео)

Член городского совета в Великобритании Крис Рэндалл в прямом эфире обматерил своего девятикилограммового кота. Это произошло во время официального заседания, проходившего онлайн через сервис видеоконференций Zoom. Об этом сообщает Metro.
Мужчина пытался прогнать кота, который вцепился в новые занавески, но забыл выключить микрофон во время обсуждения в совете города Халл.
На опубликованном в сети ролике Рэндалл срывает встречу и кричит: "Какого черта ты собираешься делать?".
"Я не осознавал, что микрофон все еще включен", – добавил Рэндалл.
Некоторые коллеги чиновника оживленно отреагировали на его матерные высказывания в прямом эфире, однако мужчина не обратил на это внимания.
Позже он извинился перед зрителями за ругань во время заседания.
Кстати, ранее мы писали, как один из участников муниципального совета в бразильском городе Рио-де-Жанейро забыл отключить программу для видеоконференций Zoom и в прямом эфире занялся сексом со своей девушкой.
Смотрите также в сюжете о том, как преуспеть в интернет-общении:
А вот американский чиновник Крис Платцер, который работал специалистом по планированию города Вальехо в штате Калифорния (США), уволился после того, как во время рабочей встречи в Zoom бросил своего кота на пол и пил пиво.
Новости на эту же тему:Хирург подключился к заседанию суда в Zoom прямо из операционной (видео) Женщина вышла на связь в Zoom, забыв убрать с полки пикантную вещь (видео) США обвинили сотрудника Zoom в травле и сливе личных данных американцев Китаю Новая жертва Zoom: голова сенатора США делала доклад вверх тормашками (видео)