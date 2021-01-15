Что будет носить Джилл Байден на посту первой леди США: сравниваем ее стиль с Меланией и Мишель

Совсем скоро состоится инаугурация Джо Байдена, где выступят Леди Гага, Джей Ло и Джастин Тимберлейк. Вместе с тем в Белом доме поменяется и первая леди – ею станет супруга президента – Джилл Байден.
Джилл будет единственной первой леди, которая продолжит свою карьеру в качестве преподавателя, сохранив при этом свои обязанности FLOTUS (первой леди соединенных штатов – сокращенно в англ. – прим. Ред). А это значит, что ее наряды и выбор одежды будут под пристальным взором СМИ.
Для первых президентских дебатов Джилл решила надеть наряд от Габриэлы Херст, дизайнера, чья карьера основана на экологических принципах. Известно, что Джилл также не равнодушна к окружающей среде.
Супруга Байдена поддерживает американских дизайнеров из рода мигрантов, например, Oscar de la Renta, Лора Ким и Фернандо Гарсия.
Очевидно, что Джилл будет внимательно относиться к подбору своего гардероба, но при этом будет носить то, что ей нравится. Для американца это лучший способ сохранить баланс образа жизни.
Что касается церемонии инаугурации, то эксперты делают ставки на костюм. Ведь традиционный бал и другие официальные приемы будут отменены из-за пандемии, так что Джилл не придется надевать платье.
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Что на инаугурацию надевали Мелания Трамп и Мишель Обама
Один из самых известных модельеров США Ральф Лорен одел первую леди Меланию Трамп для инаугурации в 2017 году. Все мы помним этот голубой наряд.
Мишель Обама для инаугурации своего супруга в 2009 году выбрала лимонное кружевное платье с пальто от модельера Изабель Толедо.
После она танцевала с Бараком на официальном инаугурационном балу в белом платье на одно плечо.
А на балу 2013-го Мишель предстала в роскошном красном наряде от своего любимого модельера Джейсона Ву.
Ранее мы обсуждали стиль Мелании Трамп и вспоминали лучшие мемы о ней.