Что делать, чтобы новая обувь не натирала ноги: 7 полезных советов

Узнайте, как без проблем носить новую обувь, чтобы она не терла ноги: лайфхаки

Любой праздник померкнет, прогулка надоест и настроение испортится, если обувь натирает ноги. Мозоли и водянки вплоть до крови могут надолго вывести из строя. Если после смены сезона туфли вдруг оказалась маленькими, их можно растянуть. Как это сделать, мы рассказывали ранее.

Но вот если нормальная по размеру пара приносят такой жуткий дискомфорт, нужно исправлять ситуацию немного иначе. Что же можно сделать, чтобы новая обувь не натирала ноги? Читайте в нашей статье полезные лайфхаки.

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Лайфхак 1. Предвидим и предотвращаем

Чтобы обувь не натирала ноги / Фото: Pixabay

Если вы еще не знаете, как поведет себя обновка на ваших ногах, запаситесь лейкопластырем, и пусть он всегда будет при вас. Лучше предотвратить проблему, чем потом решать ее последствия в виде кровавых водянок. При малейшем намеке на боль просто заклейте проблемное место пластырем.

Лайфхак 2. Парим обувь, но не паримся сами

Чтобы обувь не натирала ноги / Фото: Pinterest

Чтобы новая обувь не натирала, нужно чтобы она поскорее приобрела форму ваших ног. Для этого можно подержать тесную пару над кипящей водой, а затем надеть плотные носки и походить в ней дома в течение 2-3 часов. Размягченная кожа податлива и быстрее приучится любить ваши ноги.

Лайфхак 3. Защищаем пальчики

Чтобы обувь не натирала ноги / Фото: Pinterest

Если проблема возникает в области пальцев, то ее можно решить, купив специальное приспособление – силиконовые разделители, которые можно подобрать для любого пальца или сразу нескольких. Они мягкие, тонкие и при этом исключат трение пальцев об обувь или друг от друга.

Лайфхак 4. Меняем высоту стопы

Чтобы обувь не натирала ноги / Фото: Pinterest Реклама

Иногда, чтобы избавиться от натирания пятки, достаточно просто приподнять стопу над задником. Это легко сделать, если под стельку что-нибудь подложить. Можно купить специальную стельку, а из самых простых подручных средств подойдет сложенный в несколько раз лист газеты, кусочек толстого картона или свернутая матерчатая салфетка.

Лайфхак 5. Делаем мягким и податливым

Чтобы обувь не натирала ноги / Фото: Pinterest

Трет пятку? Возможно, в ваших туфлях слишком сухой и жесткий задник. Эту задачу можно исправить, если смазать его глицерином. Предварительно подержите на заднике теплую влажную салфетку, а когда она остынет – обработайте глицерином. Вполне возможно, процедуру придется повторить.

Лайфхак 6. Увеличиваем скольжение обуви

Чтобы обувь не натирала ноги / Фото: Pinterest

Чтобы обувь меньше терла ноги, можно усилить скольжение. Для этого натереть проблемное место восковой свечой, кусочком сухого мыла или гигиенической помадой. Другой вариант – смазать кремом не обувь, а ногу в том месте, где трет.

Лайфхак 7. "Забиваем" на проблему

Чтобы обувь не натирала ноги / Фото: Pinterest

Иногда можно применить кардинальный метод – при помощи молотка. Разумеется, делать это нужно на доступном участке обуви, к примеру, на пятке или на боках. Положите туфель на твердую поверхность, застеленную тканью, чтобы на обуви не осталось следов. Затем очень легенько и аккуратно постучите маленьким молоточком по тому месту, которое создает дискомфорт.

Ранее мы рассказывали, что делать, чтобы не промокли ноги весной.