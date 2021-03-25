Что делать, если скользят ноги в туфлях: лайфхак

При смене сезона и переобувании из привычной обуви в новую, еще не освоенную, часто возникает проблема, когда ноги в ней скользят. То ли потому что вспотели, то ли слишком гладкая внутренняя поверхность туфель "помогает" елозить скользким колготкам или носкам. Из-за этого походка становится неуверенной, вылезают пальцы из босоножек, и вообще неудобно и даже опасно ходить.

Как решить проблему скользкой обуви? Можно использовать разнообразные приспособления в виде силиконовых стелек, подкладок, подушечек и гелевых вкладышей. Но если вы еще не успели их приобрести, то есть более быстрое и простое решение этого вопроса.

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Что делать, если скользят ноги в туфлях: оригинальный лайфхак

На внутреннюю часть обуви поверх стельки наклейте тонкую гигиеническую прокладку. Во-первых, она уменьшит скольжение ноги, а во-вторых, впитает влагу, если нога у вас слишком потеет.

Также можно использовать более щадящий вариант: приклеить поперек стельки несколько полосочек лейкопластыря. Он уменьшит скольжение ноги внутри обуви. Но имейте в виду, что долго такую обувь носить не получится, потому что клей на лейкопластыре имеет свойство скатываться и может испортить колготы или носки, а также натереть ноги.

Напомним, мы рассказывали, как чистить нубук: пошаговая инструкция.