Что готовят на Благовещение – 5 простых рецептов

Благовещение – важный праздник для всех православных христиан. Неизменная дата этого дня – 7 апреля. Если вы пока думаете, что приготовить на Благовещение или не знаете, что готовят в этот день, – воспользуйтесь рецептами из этой подборки. Традиционно акцент нужно делать на рыбные блюда.
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Рыбная запеканка
Ингредиенты
- 500 г – филе любой белой рыбы
- 2 шт. – средних помидора
- 1 шт. – болгарский перец
- по 1 шт. – лук, морковь
- 1 зуб. – чеснок
- 200 г – сметана
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления
- Нарезать мелко лук, потушить до мягкости. Добавить тертую морковь, залить водой и тушить 3-4 минуты.
- Нарезать помидоры и перец небольшими кубиками, все добавить на сковороду и тушить 5 минут. В конце добавить зелень.
- Филе рыбы нарезать кусочками, добавить соль перец и тертый зубчик чеснока. Обжарить на сковороде 3-4 минуты, помешивая.
- В форму для запекания выложить половину овощей, рыбу, овощи, залить сметаной.
- Запекать при 200 градусах 30 минут.
Рыбный суп с чечевицей
Ингредиенты
- Семга – 300 г
- Красная чечевица – 50 г
- Морковь, лук – по 1 шт.
- Лимон – четвертинка
- Картофель – 3 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Соль, перец, укроп – по вкусу
- Вода – 1,5 литра
Способ приготовления
- Рыбу, картофель лук и помидор нарезать кубиками.
- В холодную воду добавить картофель, рыбу и чечевицу. Довести до кипения и немного проварить. Посолить.
- В сковороде, смазанной маслом, обжарить лук, морковь, помидор.
- За 10 минут до окончания варки добавить в суп обжаренные овощи, посолить, поперчить по вкусу.
- За пару минут до окончания варки добавить нарезанный укроп и четвертинку сока лимона. Подавать горячим.
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Горбуша с овощами
Ингредиенты
- Горбуша – 1 шт.
- Натуральный йогурт – 50 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сыр – 150 г
- Помидоры – 2 шт.
- Болгарский перец зеленый – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Сок лимона – 20 г
- соль, перец, укроп свежий – по вкусу
Способ приготовления
- Горбушу разрезать на филе, затем – на порционные кусочки.
- Мелкими кубиками нарезать лук, болгарский перец, помидоры, укроп. Сыр натереть на мелкой терке.
- Смешать яйцо, йогурт, лук, помидоры, болгарский перец, сыр, посолить, поперчить.
- В форму для запекания выложить рыбу, взбрызнуть соком лимона.
- На рыбу выложить смесь из йогурта и овощей.
- Запекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.
Шашлыки из лосося (постный рецепт)
Ингредиенты
- Филе лосося – 500 г
- Дижонская горчица – 2 ч. л.⠀
- Мед – 2 ч. л.⠀
- Соевый соус – 2 ч. л.⠀.
- Кунжут – по вкусу⠀
Способ приготовления
- Нарезать лосось на одинаковые кусочки. ⠀
- Смешать горчицу, муд и соевый соус. В маринад положить лосось, оставить на 15 минут. ⠀
- Нанизать на шпажки. Выложить в форму для запекания, на дно налить немного воды.
- Запекать в предварительно разогретой духовке до 200 градусов 15 минут.
Рыба со шпинатом в сливочном соусе
Ингредиенты
- 500 г – филе белой рыбы
- 200 г – шпината
- 200 мл – сливок
- 80 г – сыра с плесенью
- 50 г – муки
- 2 ст. л. – сливочного масла
- 1 ч. л. – мускатного ореха
- 2 ст. л. – подсолнечное масла
- Сок лимона – 20 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- В сотейнике разогреть сливочное масло, добавить шпинат. Далее добавить сыр дор блю, дать ему слегка расплавится. Влить сливки, убавить огонь.
- Варить несколько минут до загустения. Посолить, поперчить, добавить мускатный орех.
- Рыбу посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком, обвалять в муке и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
- Соус выложить на тарелку, сверху положить рыбу, украсить по вкусу.
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