Что хочет мама на 8 Марта: идеи практичных подарков

Ранее мы уже рассказывали, как выбрать подарки для девушки, подруги или жены на 8 Марта. Каким бы ни был подарок, безумно ценно любое проявление мужского внимания. А что же подарить маме на 8 Марта? Разве кто-нибудь поймет и обрадует маму лучше, чем собственные любящие дети? Но если у вас все-таки возникают сложности с выбором презента в этот весенний праздник, мы решили помочь в поисках оригинального подарка на 8 Марта для мамы. Читайте подборку самых крутых презентов.

Смотрите идеи лучших подарков к главных праздникам марта: что подарить на 8 Марта, Масленицу, День святого Патрика.

Женский день

Устройте для своей мамы поистине настоящий женский день. Начните его со вкусного завтрака вместе, затем отправляйтесь по магазинам и купите вещь, которую мама давно хотела. Вы можете сходить вместе в салон красоты или сделать SPA-процедуры. А комедия или хорошая мелодрама в кинотеатре с большой корзиной попкорна или атмосферный ужин в уютном заведении, где маму будет ожидать букет свежих цветов, смогут прекрасно завершить ваш день.

Подарки для мамы / Фото: Depositphotos

WomanBox

Коробочка, которая в силах обрадовать любую женщину. Купите большую яркую коробку и наполните ее всем, что вашей душе угодно, – от сладостей до аксессуаров. Как вариант: купите в магазине декора наполнение для коробочки (метафан, древесный или бумажный наполнитель), затем положите в нее маски для лица, крем для ухода за кожей, декоративную косметику, ювелирные изделия или женские аксессуары – весенний шарф, повязку для волос, перчатки, сумку-клатч, солнцезащитные очки. В завершение добавьте органические сладости, что будет очень полезно для здоровья.

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Услуги стилиста

Подарок для мамы на 8 Марта / Фото: Unsplash

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Каждая женщина мечтает выглядеть сногсшибательно. Именно для этого существуют стилисты, которые научат правильно подбирать и сочетать вещи. Если вы хотите действительно удивить маму и подарить ей не только положительные эмоции, но еще и новые знания, обратитесь к услугам профессионального стилиста. Пусть он поможет ей расстаться с вещами, которые только захламляют пространство в шкафу, чтобы появилось место для новых вещей. Также стилист поможет определить подходящий маме стиль одежды и раскроет "козырные карты" ее внешнего вида.

Домашний любимец

Подарок для мамы / Фото: Unsplash

Постарайтесь выведать заранее, насколько мама готова к не совсем обычному подарку. Вдруг ей бывает одиноко, грустно, хочется с кем-то поговорить или поухаживать? Особенно если дети совсем недавно "выпорхнули из гнезда", и она осталась одна. В этом случае отличным выбором подарка на 8 Марта станет живой пушистый маленький комочек. Вариантов много – шумный котенок, дружелюбный щенок, звонкоголосый попугай или же наоборот, молчаливый хомячок, еще более молчаливый и созерцательный аквариум. Даже комнатное растение, которое своим цветением способно подарить радость.

Приятные воспоминания

Подарок маме / Фото: Unsplash

Большинство родителей трепетно относятся к памятным вещицам, им важно внимание со стороны детей. Если вы не живете вместе, мама редко видит вас или внуков, то лишнее напоминание о себе будет совсем не лишним. Подарите ей семейные фотографии, собранные в альбом, оформленные в виде коллажа или панно, которое можно повесить на стену. Пусть они напоминают ей о вашей любви и заботе. Другой вариант памятного подарка – это одежда или предметы декора с приятными надписями, картинками, символами, понятными для вашей семьи. К примеру, можно распечатать фотографию совместного отдыха на чашке или подушке. И не забывайте почаще устраивать новые фотосессии – они тоже войдут в семейный альбом и согреют маме душу, когда ей взгруснется.

Напомним, ранее мы рассказывали, что подарить на 8 Марта каждому знаку зодиака, а также делились рецептами, что приготовить на 8 Марта для праздничного ужина.