Что интересного можно приготовить из щавеля – 7 простых вариантов

Да, именно в апреле начинается звездный час щавеля. Мы подробно рассказывали, с чем правильно и сколько можно есть щавель, теперь узнаем, что из него можно приготовить. Спектр блюд разнообразный. Выбирайте, что вам больше по душе и наслаждайтесь вкусной едой со щавелем.

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Окрошка с щавелем

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Ингредиенты

Щавель – 200-300 г

Яйцо куриное – 5 шт.

Курятина – 200 г

Редис – 200 г

Огурец – 200 г

Лук зеленый – 1-2 пучка

Укроп – 1 пучок

Соль, сметана – по вкусу

Вода – 2 л.

Сметана – по вкусу

Способ приготовления

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Щавель тщательно промыть и нарезать тонкими полосками, слишком длинные стебли убирать. Довести щавель до кипения и варить еще 10 минут. Дать ему остыть. Нарезать кубиками редис, огурец, мясо и яйцо. Мелко нарезать лук и укроп. Выложить в щавелевый отвар овощи, зелень, яйцо и мясо, перемешать, добавить сметану. Поставить в холодильник на пару часов.

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Пирог со щавелем

Фото: nstagram.com/evgprokh/

Ингредиенты

200 г муки – (кукурузная и рисовая поровну)

50 г – сливочного масла из морозилки

1/2 ст. – кефира

1/3 ч. л. – соды

200 г – щавеля

2 ч. л. – кукурузного крахмала

3 ст. л. – сиропа топинамбура

специи – по вкусу

Способ приготовления

Масло натереть на терке, муку смешать с содой. Муку с маслом перетереть в крошку, в процессе добавить кефир. Для начинки щавель помыть, высушить, нарезать без стеблей, размягчить руками, добавить специи. 3/5 части теста выложить на дно и бортики, далее – начинку, полить сиропом топинамбура и сверху оставшиеся 2/5 части теста. Выпекать при температуре 200 градусов 30 минут.

Блины со щавелем, плавленым сыром и яйцом

Блины со щавелем и яйцом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

250 г – щавеля

Кусочек сливочного масла

200 г – плавленого сыра

3 ст. л. – сметаны

2 шт. – вареных яйца

Зелень

Для блинов

2 шт. – сырых яйца

200 г – муки

Немного растительного масла

50 г – сахара

500 мл – молока

Способ приготовления

Разбейте яйца в миску, взбейте с сахаром. Влейте часть молока, добавьте муку и перемешайте. Влейте растительное масло и оставшееся молоко. Перемешайте. Приготовьте тонкие блины на сковороде. Щавель тонко нашинкуйте и обжарьте на сливочном масле. Нарежьте вареные яйца, натрите плавленый сыр на терке, порубите зелень. Добавьте щавель, по желанию приправьте. Перемешайте и добавьте сметану.

Суп со щавелем

Суп со щавелем / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты

2 л – говяжьего бульона и мясо из него

300 г – свежего щавеля

2 шт. – моркови среднего размера

1 шт. – большая луковица

2 ст. л. – растительного масла

2 шт. – крупные картофелины

Соль, перец по вкусу

Свежая зелень

Вареные яйца

Способ приготовления

Вареное мясо нарезать небольшими кусочками. Щавель хорошо помыть и крупно нарубить. Морковь и лук нарезать небольшими кубиками. Пассеровать лук и морковь в небольшом количестве растительного масла (около 5 минут), добавить щавель и готовить все вместе еще 3 минуты. Влить горячий бульон и довести до кипения. Тем временем нарезать картофель небольшими кубиками и отправить его в суп, добавить специи. За пять минут до готовности добавить мясо. Горячий суп разлить по тарелкам, добавить рубленую зелень и нарезанные вареные яйца.

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Слойки с творогом и щавелем

Слойки со щавелем и творогом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 упаковка – готового слоеного теста

300 г – творога

100 г – щавеля

1 шт. – яйцо

1 шт. – яичный желток

Соль

Белый и черный кунжут

Способ приготовления

Слегка уварите шпинат на пару и нарежьте. Измельчите щавель. Смешайте зелень с творогом, добавьте яйцо, посолите и перемешайте. Тесто разрежьте на квадраты. Выложите начинку и соедините края, чтобы получились треугольники. Выложите слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте желтком и посыпьте кунжутом. Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут при температуре 170 С.

Суп-пюре из щавеля

Суп из щавеля / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

600-700 – мл мясного или овощного бульона

300-400 г – щавеля

1-2 шт. – авокадо

8 листиков – мяты

6 листиков – базилика

1 зуб. – чеснока

1 ст. л.- ложка оливкового масла

80 г – копченой грудинки

соль, молотый перец

сметана

Способ приготовления

Сварить бульон. Поджарить грудинку, нарезанную небольшими кубиками. В кипящую воду добавить щавель, мяту и базилик. Варить 30 секунд. Взбить блендером щавель, мяту, базилик, грудинку, чеснок, авокадо и оливковое масло, добавив при этом половник бульона. Должна получиться однородная масса. Перемешать эту смесь с оставшимся бульоном, посолить по вкусу. Подавать суп вместе с половинками вареных яиц и сметаной.

Зеленый борщ

Зеленый борщ / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 л – воды или бульона

1 шт. – луковица

2 шт. – морковки

5 шт. – картофелин

корень и зелень петрушки

по 300 г щавеля, шпината и зеленого лука

1 ст. л. – риса

соль и специи – по вкусу

Способ приготовления

Итак, в бульон или кипящую воду кладем мелко нарезанные (если борщ постный – пассерованные на растительном масле) репчатый лук, морковь и корень петрушки, добавляем рис, а через 15 минут опускаем в кастрюлю очищенный и нарезанный кубиками картофель. Как только картошка сварится – бросаем в борщ нашинкованные щавель, шпинат и в самом конце – зеленый лук. За три минуты до готовности солим, бросаем зелень и специи по вкусу. При подаче на стол в каждую тарелку кладем по половинке сваренного вкрутую яйца, заправляем сметаной и присыпаем мелко нарубленной зеленью.

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