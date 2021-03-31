"Оскар-2021": что известно о церемонии на сегодняшний день

В этом году "Оскар" войдет в историю как первая церемония награждения в эпоху пандемии. Впервые за 40 лет изменена дата проведения мероприятия и церемония перенесена на несколько месяцев.

"Оскар" переживает ряд изменений. Недавно были введены новые стандарты отбора фильмов, которые всколыхнули всю киноиндустрию – они начнут действовать с 2024 года. Но сейчас все интересуются вопросом – каким будет "Оскар-2021"? Рассказываем, что известно о датах, формате церемонии и прогнозах победителей.

"Оскар-2016" / Фото: Getty Images

Когда состоится "Оскар-2021"

В этом году и "Золотой глобус", и "Оскар" перенесли на несколько месяцев вперед. Вместо 28 февраля 93-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.

Дело в том, что такое изменение даты проведения церемонии позволила кинематографистам успеть выпустить свои фильмы и бороться с ними за победу. Конечный термин подачи фильмов на "Оскар" был 28 февраля.

Формат церемонии "Оскар" в 2021 году

Претендентам на главную кинопремию мира придется отказаться от своих пижамных нарядов и уже родной Zoom-платформы и облачиться в торжественные образы. Академия кинематографических искусств и наук сообщила изданию Variety, что "Оскар-2021" не планируют проводить в виртуальном режиме. Так что это будет традиционная церемония с красной дорожкой и остальными атрибутами.

Однако "Оскар-2021" может пройти не только в США, но и на дополнительных площадках в Европе, а именно – в Париже и Лондоне. Таким образом номинанты, которые не смогут прилететь в Лос-Анджелес, все равно будут присутствовать на церемонии.

Участники, которые прибудут в Лос-Анджелес, должны будут пройти 10-дневный карантин. А на самой церемонии будет рекомендовано ношение масок.

Брэдли Купер и Леди Гага / Фото: AFP

Основная локация церемонии "Оскар-2021"

Театр "Долби", расположенный в Лос-Анджелесе, является неизменной локацией проведения церемонии вручения премии "Оскар". Театр открыт с 2001 года.

92-я церемония вручения премии "Оскар", театр "Долби" / Фото: Getty Images Реклама

Какому фильму достанется главный "Оскар-2021"?

Прогнозы на "Оскар" начали делать еще прошлым летом и с тех пор они регулярно обновляются, ведь ситуация с кинотеатрами, отменой и перенесением премьер фильмов до сих пор неоднозначная. Пандемия продолжается, а кинозалы по всему миру либо закрыты, либо не пользуются прежним спросом. К счастью, Академия разрешила допускать проекты стриминг-сервисов, как например Netflix, на "Оскар", с условием, что продюсеры докажут, что эти фильмы планировались к выходу на большой экран.

Наибольшее количество номинаций в этом году – десять – у фильма Девида Финчера "Манк". А вот у нашумевшего роуд-муви "Земля кочевников", который забрал главные награды на "Золотом глобусе" – шесть номинаций. Столько же получили и фильмы "Отец" с Энтони Хопкинсом, "Суд на Чикагской семеркой" Аарона Соркина и фильм о корейской семье "Минари". Чуть меньше номинаций – пять – получила пропитанная феминизмом картина "Девушка, подающая надежды".

Кадр из фильма Nomadland / Фото: labiennale.org

Полный список номинантов на "Оскар-2021" мы показали ранее.

Украина на "Оскаре-2021"

Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича был выбран Украинским Оскаровским комитетом в качестве национального претендента на "Оскар", но не попал в лонглист.

События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Продюсер киноленты Владимир Яценко рассказал нам, чем понравится фильм зрителям.

Кадр из фильма "Атлантида" / Фото: arthousetraffic.com

Ранее мы рассказали о пути фильма "Атлантида" от Венецианского кинофестиваля к "Оскару".