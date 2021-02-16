Куклы Barbie, куриные кости и мертвые мухи: что коллекционируют звезды Голливуда у себя дома

У многих из нас в детстве было хобби – коллекционировать разные вещи, которые сейчас могут показаться даже диковинными. Звезды не исключение, причем некоторые из них начали собирать интересные предметы лишь недавно. Книги, холодное оружие, пластиковая посуда и даже пауки – что только не коллекционируют знаменитости.

Телеведущая утреннего шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" Юлия Галушка пообщалась с журналисткой Еленой Кук и узнала, что коллекционируют голливудские селебрити.

Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка / Фото: пресс-служба

Брутальный, мужественный и привлекательный Джонни Депп, как оказалось, очень даже нежный по натуре. Актер коллекционирует... кукол Barbie. Вначале актер собирал их для своей дочки и постепенно сделал это своим любимым занятием. Свою коллекцию звезда "Пиратов Карибского моря" пополнила интересными моделями: у Джонни есть мини-копии Бейонсе, Мэрилин Морно, Одри Хепберн. Он серьезно относится к своему хобби, поэтому сам покупает и куклы, и аксессуары для них.

А вот обаятельная Анджелина Джоли без ума от холодного оружия, которым увлеклась еще с детства.

"Я ходила в музей Ренессанса, когда была маленькая. Там было много кинжалов и другого оружия. Это история. Я вижу прекрасное во всем этом снаряжении", – поделилась как-то Анджелина Джоли в интервью.

В 12 лет юной Джоли подарили кинжал, и после этого она не смогла остановиться. Теперь, будучи уже взрослой, актриса имеет коллекцию из сотен образцов.

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Актер Том Хэнкс – настоящий романтик. Он коллекционирует печатные машинки, на которых он также пишет книги. Иногда актер берет одну с собой на съемки, чтобы расслабиться. Для него каждая машинка будто отдельная личность.

Том Хэнкс, Анджелина Джоли, Брэд Питт / Фото: Getty Images

Однако по-настоящему странные коллекции у Дэвида Линча. Режиссер "Твин Пикса" собирает мертвых мух, крыс, куриные кости и даже использованные жвачки. Однажды его коллекция чуть не потерялась в аэропорту, и работники были очень удивлены содержимому багажа режиссера.

Подробнее о том, для чего коллекционировать те или иные предметы, узнайте в сюжете:

Сюжет: Елена Кук

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