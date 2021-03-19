Что можно сделать из старых банок: лайфхаки

Не спешите избавляться от стеклянных банок, даже если они вам не нужны. Посмотрите наши лайфхаки – вполне возможно, вам тоже захочется сделать своими руками интересное украшение, обновить интерьер в доме и на даче, найти практичное применение пустым емкостям у себя на кухне, в ванной, на подоконнике, приготовить оригинальный подарок.

Кстати, не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта.

Лайфхак 1. Сделайте из банок кухонные подставки

Что сделать из банок / Фото: Pinterest

Возьмите три или больше одинаковых по размеру и формату банки. Покрасьте их в разные оттенки, украсьте бантиками, наклейте надписи, где что будет храниться. Подставки под самую разнообразную кухонную утварь готовы!

Лайфхак 2. Как сделать подсвечник из банки

Что сделать из банок / Фото: Pinterest

Стеклянная банка – отличный и безопасный подсвечник. Если вы умеете вязать или плести макраме – оплетите несколько банок разными узорами и зажгите свечи. Тогда ваш вечер наполнится романтикой и уютом.

Лайфхак 3. Смастерите банки-кашпо

Что сделать из банок / Фото: Pinterest

Из прозрачных стеклянных банок можно сделать настоящую занавеску на окно. Развесьте их на крепких шнурах на разном уровне, наполните водой и не забывайте регулярно менять цветы. Получается легко и воздушно.

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Лайфхак 4. Как изготовить вазу из банки

Что сделать из банок / Фото: Pinterest

Если просто поставить цветы в банку – это выглядит обыденно и скучно. А вот если одинаковые по размеру банки покрасить – у вас получатся стильные лаконичные вазы для цветов.

Лайфхак 5. Покреативьте над банкой для сыпучих

Что сделать из банок / Фото: Pinterest

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С помощью пластика или соленого теста можно оживить простые банки, сделав из них "домики" для круп. Согласитесь, в таких каши будут намного вкуснее!

Лайфхак 6. Подготовьте банки для морской соли

Что сделать из банок / Фото: Pinterest

Для изготовления такой милой емкости вам пригодятся самые простые навыки макраме, немного клея и горстка памятных ракушек с последнего отпуска. Сюда так и просится морская соль! Другой вариант применения – зажгите свечи, пока будете принимать ванну.

Лайфхак 7. Как украсить банку для десертов

Что сделать из банок / Фото: Pinterest

Любите рисовать? Совместите приятное с полезным. А чтобы было легче, положите лист с картинкой внутрь банки – и тогда вам останется обвести ее и раскрасить на стекле. В такой живописной емкости можно подать на стол варенье – гости по достоинству оценят ваши таланты.

Лайфхак 8. Сделайте нарядную шкатулку для мелочей

Что сделать из банок / Фото: Pinterest

Ленточки, лоскутики, бантики, кружево, наклеенные на стеклянную баночку, преобразят ее просто на глазах. Такой вещицей приятно пользоваться в быту, а хранить в ней можно все что угодно – бисер, пуговицы, булавки – ничего не потеряется!

Лайфхак 9. Изготовьте банку для кофе

Что сделать из банок / Фото: Pinterest

Подарите вторую жизнь использованной банке из-под кофе. Немного фантазии в технике декупажа, и такую оригинальную вещицу запросто можно презентовать в качестве подарка друзьям – любителям кофе и приколов.

Лайфхак 10. Сделайте баночки для хранения специй

Что сделать из банок / Фото: Pinterest

Кофе, какао, корица и другие ароматные вещества будут прекрасно себя чувствовать в банках из-под кофе, мастерски обновленных и заботливо выставленных на кухонную полочку. В закрытых емкостях они не потеряют свой запах и будут радовать внешним видом.

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