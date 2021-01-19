Версія українською
$ 28,19
34,02

Не бросила любимых учеников и с титулом второй леди. Что мы знаем о Джилл Байден

19 января, 20:14

Оксана Тесленко

Как и президентскую должность, Джо Байден завоевал сердце Джилл со второй попытки

3 ноября в США состоялись президентские выборы, где победил кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.

Сайт "Сегодня" собрал несколько фактов о его супруге – Джилл Байден.

Биография

Первое замужество

Знакомство с Джозефом Байденом

Джилл Байден и политика

Деятельность Джилл Байден и ее взгляды

Что носит первая леди США

Джилл Байден отдает предпочтение классическому крою и элегантности. Хотя первая леди США не прочь поэкспериментировать с принтом и не боится буйства красок.

Джилл часто надевает наряды от любимого дизайнера подруги Мишель Обамы – Кристиана Сириано. Новая первая леди любит также красивые платья прямого кроя и с запахом, ярких оттенков. Они и составляют основу ее гардероба. Излюбленная обувь Джилл – высокие замшевые черные сапоги и, конечно, классическая обувь на шпильке.

Напомним, что во вторник, 3 ноября, в Соединенных Штатах состоялись 59-е президентские выборы. За президентское кресло боролись действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.

Новости на эту же тему:

Стали известны претенденты на посты министров в будущей администрации Байдена — СМИ Когда пройдет инаугурация Байдена – дата "Это лучший подарок": как знаменитости реагируют на победу Джо Байдена
выборы выборы в США Джо Байден

Реклама

Новости партнеров

Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені
Витренко жёстко ответил на критику за премию в 4 млн долларов
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену