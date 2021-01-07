Версія українською
$ 28,4
34,85

Что нельзя делать на Рождество: главные запреты дня

7 января, 08:30

Ольга Козачок

Узнайте, как правильно себя вести и что ни в коем случае нельзя делать в праздник Рождества-2021

Сегодня, 7 января, наступил великий христианский праздник – Рождество Христово. Этот светлый радостный день посвящен рождению Господа Бога нашего Иисуса Христа, Спасителя всего человечества.

Основные запреты на Рождество Христово / Фото: Unsplash

Значение Рождества настолько велико, что он даже является официальным государственным праздником и выходным днем в Украине. Как правильно себя вести в этот день, какие существуют запреты на Рождество, которые ни в коем случае не стоит нарушать, чтобы не навлечь на себя неприятности, читайте в нашей статье.

Читайте также: Рождество-2021: действенные ритуалы и обряды праздника

Рождество Христово 2020: главные традиции

На Рождество люди традиционно украшают дом иконами, рушниками, скатертями, горящими свечами, ладанками и елями, которые символизируют евангельское дерево.

Реклама

Наши предки также ставили в доме дидух – пшеничный сноп, который является символом благополучия, семейной гармонии и богатого урожая.

Приветствуют друг друга фразой: "Христос родился. Славим его".

А еще в этот день принято дарить подарки, устраивать домашние посиделки, приятное чаепитие.

Одна из главных рождественских традицией – это колядование и создание вертепа. Дети и взрослые разыгрывают сцены рождения Христа, разносят по домам угощения и поют рождественские песни. За это колядующих одаривают угощениями и деньгами.

Читайте также: Лучшие колядки на Рождество-2021: большой выбор текстов

Рождество Христово: что нельзя делать 7 января

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:

Эффектные открытки и картинки с Рождеством-2021 7 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать Поздравления на Рождество Христово-2021 в стихах, смс, открытки и картинки Поздравления с Рождеством Христовым в стихах, прозе, смс, интересные картинки Лучшие колядки-2021 на украинском языке
Рождество традиции запреты

Реклама

Новости партнеров

В ДТП погиб 16-летний сын Корбана Лев и его одноклассница Юлия
Стоимость содержания одного нардепа в 2021 году назвали в Раде
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено