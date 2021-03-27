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Что нельзя делать в поминальную субботу 27 марта

27 марта, 06:10

Ольга Козачок

Сегодня родительская суббота: узнайте главные запреты дня

Сегодня, 27 марта, православная церковь чтит родительский поминальный день – первый во время Великого поста. В храмах в этот день проводится заупокойная Литургия.

Всего же во время Великого поста-2021 таких суббот будет еще две: 3 и 10 апреля. Это особые дни поминовения, когда положено молиться в первую очередь за своих родителей и прародителей, а уже затем – читать молитвы за других людей.

Читайте также: Родительские субботы: календарь поминальных дней на 2021 год

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Как проводится и что означает этот день, мы рассказывали ранее. Также в этот поминальный день существуют запреты, которые не стоит нарушать.

Что нельзя делать в родительскую субботу

Ранее мы рассказывали, когда будет Пасха в 2021 году.

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