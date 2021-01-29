Что нельзя есть каждый день: секреты похудевшей вдвое многодетной матери (фото)

33-летняя мать шестерых детей Дарси Хансон из американского города Сиэтл похудела вдвое (на целых 89 килограммов!) и поделилась главными секретами нормализации веса. Женщина советует худеющим пробовать все способы и не бояться обращаться к людям за помощью.
По словам Дарси, история ее кардинальной трансформации началась еще в 2018 году. Тогда женщина весила 190 килограммов: она каждый день ела вредную пищу (огромные десерты, калорийную пасту и мучное) и пила сладкие газированные напитки (литры кока-колы). Ее дневной рацион достигал восьми тысяч килокалорий.
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Однажды Хансон узнала о смерти своего друга. Эта тяжелая потеря заставила женщину кардинально изменить свой образ жизни, чтобы обеспечить лучшее будущее себе и детям. "Я не хотела понапрасну тратить жизнь", – отметила она в комментарии для издания Yahoo.
Дарси стала придерживаться низкоуглеводной кетодиеты с высоким содержанием жиров и умеренным процентом белков. Благодаря такому питанию и спорту женщина похудела на 25 килограммов.
В апреле 2019 года американка перенесла операцию по уменьшению объема желудка и сбросила еще 64 килограмма. Теперь женщина счастлива и полностью довольна своим внешним видом!
Напомним, 30-летняя Диджей Джарман из города Гамильтон, Новая Зеландия, нашла способ похудеть на 53 килограмма и поделилась своими секретами.
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