Версія українською
$ 27,7
32,99

Что необычного можно приготовить из шампиньонов – 3 неожиданных рецепта

18 марта, 19:53

Ирина Маслова

В подборке есть вариант блюда для тех, кто постится

Шампиньоны – универсальный продукт. Потому что имеют уникальную способность сочетаться практически со всеми другими продуктами. Шампиньоны в качестве альтернативы мясу выбирают и те, кто придерживается Великого поста, который начался на этой неделе. В этой подборке есть рецепт постных фаршированных шампиньонов. А еще – паштета и киша. Приготовить это все абсолютно не сложно, а результат вас приятно удивит.

Не знаете, чем удивить близких и друзей, каким именно подарком, воспользуйтесь идеями из нашего мартовского календаря праздников.

Паштет из шампиньонов

Фото: instagram.com/heart_of_dixie_land/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Нарезать лук полукольцами, обжарить на смеси сливочного и растительного масла так, чтоб лук побелел.
  2. Добавить к луку нарезанные шампиньоны, обжаривать все вместе, на довольно большом огне, до готовности.
  3. В чашу блендера сложить грибы с луком, отварные яйца, сливки. Взбить блендером до консистенции паштета.
  4. Добавить соль, перец.

Киш с грибами

Фото: instagram.com/erbisolga/

Ингредиенты

Реклама

Для теста

Способ приготовления

  1. Для теста в чаше блендера смешать муку, холодное сливочное масло, нарезанное на кусочки, соль и порубить все до состояния крошки. Добавить яйцо, вымесить тесто, скатать в шар, накрыть пленкой и убрать в холодильник на 30 минут.
  2. Обжарить на сливочном масле мелко нарезанный лук. Добавить нарезанные грибы, соль и розмарин. Перемешать и жарить 5 минут, немного остудить.
  3. Добавить к грибам тертый сыр, разбить яйца, влить сливки, все перемешать.
  4. Тесто раскатать между двумя листами пергамента, толщиной не более 1 см. Аккуратно переложить тесто в форму для запекания, выровнять и обрезать края.
  5. Равномерно выложить начинку.
  6. Выпекать при температуре 200 градусов в течение 45 минут. Полностью остудить, в горячем виде начинка будет мягковата.

Постные шампиньоны

Фото: instagram.com/l_l_maria_l_l/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Шампиньоны промыть, обсушить, аккуратно отделить ножки от шляпок. Выложить на противень, отверстиями вверх.
  2. Лук порезать и потушить на оливковом масле.
  3. Ножки грибов мелко нарезать, выложить в сковороду к луку и обжарить в течение 10 минут.
  4. Зелень порубить, добавить измельченный чеснок и помидор, нарезанный кубиками, все перемешать и отправить тушиться на сковородку.
  5. Перемешать и нафаршировать этой смесью шляпки грибов, поставить форму в нагретую до 180 градусов духовку и запекать 20-25 минут. Сверху можно посыпать кунжутными семечками или украсить зеленью.

Здесь найдете рецепты блюд, ничем не хуже ресторанных.

Новости на эту же тему:

Брюссельская капуста с тахиной: постный рецепт от Григория Германа Как приготовить сэндвич "Монте-Кристо", ставший звездой американского Instagram Как приготовить омлет Пуляр, взорвавший Instagram Великий пост-2021: рецепт восточного салата из булгура
грибы Великий пост шампиньоны рецепт

Реклама

Новости партнеров

В сеть «слили» фото дома Януковича в Ростове
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Создатели шоу "Орел и Решка" расстались после 20 лет брака