Что необычного можно приготовить из шампиньонов – 3 неожиданных рецепта

В подборке есть вариант блюда для тех, кто постится

Шампиньоны – универсальный продукт. Потому что имеют уникальную способность сочетаться практически со всеми другими продуктами. Шампиньоны в качестве альтернативы мясу выбирают и те, кто придерживается Великого поста, который начался на этой неделе. В этой подборке есть рецепт постных фаршированных шампиньонов. А еще – паштета и киша. Приготовить это все абсолютно не сложно, а результат вас приятно удивит.

Не знаете, чем удивить близких и друзей, каким именно подарком, воспользуйтесь идеями из нашего мартовского календаря праздников.

Паштет из шампиньонов

Фото: instagram.com/heart_of_dixie_land/

Ингредиенты

Шампиньоны – 300 г

Луковица – 1 шт.

Яйца – 4 шт.

Сливки – 100 мл

Сливочное масло – 50 г

Растительное масло – 50 г

Соль, черный перец

Способ приготовления

Нарезать лук полукольцами, обжарить на смеси сливочного и растительного масла так, чтоб лук побелел. Добавить к луку нарезанные шампиньоны, обжаривать все вместе, на довольно большом огне, до готовности. В чашу блендера сложить грибы с луком, отварные яйца, сливки. Взбить блендером до консистенции паштета. Добавить соль, перец.

Киш с грибами

Фото: instagram.com/erbisolga/

Ингредиенты

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Шампиньоны – 500 г

Лук – 1 шт.

Тертый сыр – 100 г

Сливки 33 % – 200 мл

Яйцо – 2 шт.

Сливочное масло – 50 г

Соль, розмарин – по вкусу

Для теста

Мука – 250 г

Сливочное масло – 150 г

Яйцо – 1 шт.

Соль

Способ приготовления

Для теста в чаше блендера смешать муку, холодное сливочное масло, нарезанное на кусочки, соль и порубить все до состояния крошки. Добавить яйцо, вымесить тесто, скатать в шар, накрыть пленкой и убрать в холодильник на 30 минут. Обжарить на сливочном масле мелко нарезанный лук. Добавить нарезанные грибы, соль и розмарин. Перемешать и жарить 5 минут, немного остудить. Добавить к грибам тертый сыр, разбить яйца, влить сливки, все перемешать. Тесто раскатать между двумя листами пергамента, толщиной не более 1 см. Аккуратно переложить тесто в форму для запекания, выровнять и обрезать края. Равномерно выложить начинку. Выпекать при температуре 200 градусов в течение 45 минут. Полностью остудить, в горячем виде начинка будет мягковата.

Постные шампиньоны

Фото: instagram.com/l_l_maria_l_l/

Ингредиенты

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Шампиньоны – 400 г

Помидор – 1 шт.

Зелень, специи – по вкусу

Масло оливковое

Чеснок – 2 зуб.

Лук – 1 шт.

Способ приготовления

Шампиньоны промыть, обсушить, аккуратно отделить ножки от шляпок. Выложить на противень, отверстиями вверх. Лук порезать и потушить на оливковом масле. Ножки грибов мелко нарезать, выложить в сковороду к луку и обжарить в течение 10 минут. Зелень порубить, добавить измельченный чеснок и помидор, нарезанный кубиками, все перемешать и отправить тушиться на сковородку. Перемешать и нафаршировать этой смесью шляпки грибов, поставить форму в нагретую до 180 градусов духовку и запекать 20-25 минут. Сверху можно посыпать кунжутными семечками или украсить зеленью.

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