Что подарить коллегам на 8 Марта: свежие идеи

Чем удивить, порадовать и поднять настроение коллегам-женщинам в праздник 8 Марта: советы по выбору подарков

Приближается радостный весенний праздник 8 Марта, которого женщины ждут с нетерпением, а мужчины – с немалым волнением и трепетом. Это и понятно, ведь хочется в праздничный день радовать и удивлять всех окружающих женщин, но при этом важно, чтобы подарки были уместными и не банальными. Как поздравить женщин на работе, что подарить и как организовать праздник 8 Марта, узнайте в нашей статье.

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Гурманистый подарок для коллег

Подарок коллегам на 8 Марта / Фото: Pinterest

Организуйте на работе теплый и веселый праздник по-домашнему. Накройте праздничный фуршет на обеденном перерыве или после работы, распределите между коллегами, кто что готовит дома или просто закажите доставку пиццы и лимонада. А "вишенкой-сюрпризом" пусть для всех станет огромный торт на весь дружный женский (и мужской) коллектив. Главное, чтобы он поразил всех своим внешним видом и неожиданностью появления. Можно его сделать порционным или вообще – не десертным, а к примеру, сырно-рыбно-колбасным.

Заботливый подарок

Что подарить коллеге на 8 Марта / Фото: Pinterest

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Карантин, увы, пока никто не отменял, и все мы в большей или меньшей степени пребываем в зоне опасности заражения. Так что одним из современных и актуальных подарков станет какое-либо средство защиты. Разумеется, такой презент должен быть позитивным и поднимающим настроение. Своим коллегам на 8 Марта вы можете подарить креативные маски с веселым принтом, дезинфекторы с различными ароматами, упаковку перчаток, спреи-антисептики, мыло ручной работы, прикольный плакат-напоминалку о мытье рук и т.д. Главный посыл – это забота об их здоровье.

Пролонгированный подарок

Что подарить коллегам в день 8 Марта / Фото: Unsplash

Пусть праздник не заканчивается еще долго! Ровно столько, насколько хватит вашего подарка для всего коллектива. А именно: подарите женщинам пачку изысканного чая, ароматного кофе, необычное печенье или другие лакомства к чаю. Также в качестве подарка отлично подойдут чайник, заварочник, турка, поднос, фруктовница, скатерть, блендер-вспениватель для капучино и т.д. Вещь, которая останется в офисе и будет постоянно использоваться – а значит, часто будет напоминать о вашем внимании.

Индивидуальные презенты для каждой женщины

Хотите поздравить каждую женщину по-отдельности? Без проблем! Вариантов приятных и полезных подарков просто масса:

Канцелярия – как насчет именной ручки? Такую не так-то просто потерять, ведь на ней зафиксировано имя хозяйки.

– как насчет именной ручки? Такую не так-то просто потерять, ведь на ней зафиксировано имя хозяйки. Органайзер – чтобы все документы и визитки были всегда в порядке и под рукой.

– чтобы все документы и визитки были всегда в порядке и под рукой. Наушники – и музыка звучит, и коллективу не мешает.

– и музыка звучит, и коллективу не мешает. Шарфик – ну какая женщина не обрадуется милой обновке, особенно весной?

– ну какая женщина не обрадуется милой обновке, особенно весной? Массажер – полезная вещица для спины, шеи, головы, рук и других проблемных зон, в общем – для приятного релакса и бодрости.

– полезная вещица для спины, шеи, головы, рук и других проблемных зон, в общем – для приятного релакса и бодрости. Ланч-бокс – для обедов и перекусов на работу. Чтобы голод не застал врасплох.

– для обедов и перекусов на работу. Чтобы голод не застал врасплох. Цветы – и вовсе не банально, а всегда актуально и мило. Хотите, чтобы цветок радовал дольше? Подарите живой в горшке или миниатюрный суккулент.

– и вовсе не банально, а всегда актуально и мило. Хотите, чтобы цветок радовал дольше? Подарите живой в горшке или миниатюрный суккулент. Шоколадка – это вечный и универсальный подарок, в том числе и на 8 Марта. Сделайте 2 в 1: выбирайте шоколадку с тематической весенней поздравительной оберткой, как открытку.

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