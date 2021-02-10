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Что подарить мужчине на 14 февраля: варианты от романтика до мачо

10 февраля, 11:03

Ольга Козачок

В канун Дня всех влюбленных делимся лайфхаками с женщинами, что можно подарить любимому

День святого Валентина все влюбленные ждут, пожалуй, с одинаковым трепетом и нетерпением. Ведь это замечательный повод романтично провести время со своей половинкой, сказать слова любви, сделать приятный и незабываемый сюрприз.

О том, какой подарок можно сделать девушке в День Валентина, мы рассказывали ранее. А сегодня поднимем встречную тему и подспорье для женщин – посоветуем, что подарить любимому мужчине.

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Лучший презент мужчине-шопоголику

Что подарить мужчине на 14 февраля / Фото: Unsplash

Если он сам не знает, чего хочет, а любимое времяпровождение – это прогулки от бутика до магазина (бывают и такие), то девушке и подавно будет сложно угадать с подарком. Но выход есть – подарочный сертификат на любой вкус: в магазин одежды, гаджетов или развлечений. Пусть ваш любимый сам выберет, что ему по душе.

Имиджевый подарок для стильного мужчины

Что подарить мужчине на 14 февраля / Фото: Unsplash

Если у вашего мужчины тысяча и одна рубашка, подарите крутые запонки или зажим для галстука, если он носит такие аксессуары. Курит? Для статуса ему подойдет подарок в виде дорогой сигары, фирменной зажигалки или портсигара. Назначает встречи, проводит совещания и днями напролет пропадает в офисе? Презентуйте ежедневник в хенд мейд переплете, ручку брендовой марки, часы или чехол для ноутбука. Список можно продолжить, в зависимости от места работы мужчины.

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Символичный подарок для истинного романтика

Что подарить мужчине на 14 февраля / Фото: Unsplash

День святого Валентина – самый подходящий повод именно для таких презентов. Вы можете выразить свои чувства к любимому в романтичном аксессуаре. Если ваш избранник носит украшения в виде браслета или перстня, подарите их ему с гравировкой или понятным для вас обоих символом. Чашка или футболка с вашими общими фото – тоже вариант.

Чувственный подарок для тела и души

Что подарить мужчине на 14 февраля / Фото: Pexels

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Тело все хорошенько прочувствует до мозга костей, а душа воспрянет к облакам. Именно так и будет, если вы подарите мужчине в День влюбленных сеанс массажа, поход в баню или сауну. Обязательно составьте ему компанию и вместе проведите время с пользой.

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Все мужчины – дети

Что подарить мужчине на 14 февраля / Фото: Unsplash

А потому ваш возлюбленный наверняка, как ребенок, обрадуется очередной игрушке, пускай и взрослой. Это может быть на выбор любой гаджет для техники или, к примеру, квадрокоптер. Если у вашего избранника еще не было такого девайса, он гарантированно надолго "зависнет" с ним и в прямом, и в переносном смысле слова.

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Делите эмоции на двоих

Что подарить мужчине на 14 февраля / Фото: Unsplash

Да пребудет с вами фантазия и не иссякнет во веки веков! Модная одежда или стильный аксессуар – дело прекрасное, но не одними вещами наполнен мир. Подарите своему избраннику незабываемые эмоции. Один вариант – поддержите его пристрастие, например, к спорту и презентуйте сеанс в спортзале. А другой – воплотите в жизнь то, о чем он даже не подозревает. Как насчет совместного полета над городом или даже прыжка с парашютом? Такое точно никогда не забудется.

Смотрите видеоподборку подарков на день Святого Валентина:

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