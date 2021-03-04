Что подарить на 8 Марта, чтобы угодить: оригинальные идеи подарков для женщин

Редакция Сегодня.Lifestyle подскажет, что можно подарить девушке, маме, жене, подруге или коллегам на 8 Марта

8 Марта на носу и самое время мужчинам определиться с подарками для своих дорогих и любимых женщин, чтобы потом впопыхах не покупать что осталось. Мы подскажем, что подарить девушке, жене, сестре, маме, бабушке, коллеге на 8 Марта.

Отметим, что в марте намечается много праздников. Советуем подготовиться к ним с помощью нашего календаря подарков заранее.

Что можно подарить девушке на 8 Марта: модный гаджет

Это может быть гаджет ее мечты: последний Iphone с памятной гравировкой, идеальные наушники, стайлер для волос Dyson, последняя модель электронной книжки Kindle. Тут выбор велик – на любой бюджет и на любой вкус, чтобы ваша девушка осталась довольна.

Что подарить жене на 8 Марта: нишевый парфюм

Ароматный парфюм – наверное, один из самых традиционных подарков на 8 Марта. Тем не менее все рады такому подарку весной. Главное, правильно подобрать аромат для девушки, мамы или жены. В крайнем случае можно просто ненавязчиво узнать. Но еще лучше, подобрать не очередной запах Chanel, Dior, а поискать что-то нишевое – Laboratorio Olfattivo, Byredo или The Different Company, что не встретишь на каждой второй женщине.

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Что подарить сестре на 8 Марта: кошелек/сумку/рюкзак

Женщинам вечно некуда складывать и нечего брать с собой. Так организуйте им это! Тем более что модная сумка или кошелек известного бренда всегда будут уместным подарком для женщины.

Что подарить бабушке на 8 Марта: электронный тонометр

Идеальное решение для вашей бабушки – и гаджет современный, и самое главное – полезный. Это куда удобнее, чем качать старый добрый тонометр.

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Что подарить на 8 Марта мамам: набор для кулинара

Если женщина любит готовить сложные блюда, этот набор должен быть у нее. А самое главное, такой набор вы можете собрать именно для нее, учитывая ее интересы. Туда могут войти натуральные редкие пряности и приправы, различные приспособления для процесса приготовления. Можно также подобрать гаджеты для кухни – комбайны, мультиварки, гриль, блендер – выбрать что-то классное точно получится.

Также можно подобрать приборы, фартук и шапочку повара. Кстати, подскажите эту идею жене – что подарить свекрови на 8 Марта.

Что подарить на 8 Марта дочери: домашнее животное

Вашей маленькой или уже и взрослой дочери можно устроить настоящий сюрприз. Подарите ей домашнее животное, о котором она давно мечтала и просила вас о нем. Это будет очень эмоциональный подарок – убедитесь в этом сами!

Что можно подарить коллеге на 8 Марта: сертификат

Наверное, это универсальный вариант для тех, кто не знает, что подарить на 8 Марта своей коллеге. Хотя он универсальный для представителей женского пола от мала до велика. Сертификат даст возможность дамам самим определиться, чего они хотят – массаж, поход в салон красоты, прыжок с парашютом, прогулка на лошадях или косметику. Такой подарок подойдет и для тех, у кого ограничен бюджет, и для тех, кто хочет устроить праздник с размахом.

Что подарить подруге на 8 Марта: мотивационный скретч-постер

Такой подарок может отлично вписаться в интерьер квартиры и сможет дать дополнительную мотивацию. Он позволяет начать с маленьких шагов и идти к указанной цели.

Напомним, ранее мы рассказывали что надеть 8 Марта: готовые образы из Instagram.