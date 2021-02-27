Что подарить на 8 Марта подруге по гороскопу

Хотите, чтобы ваш подарок на 8 Марта обрадовал подружку, принес пользу и прекрасное настроение? Тогда прислушайтесь к советам астрологов и выберите ей презент в зависимости от даты рождения подружки. Что любят получать в подарок девушки разных знаков зодиака? Читайте в нашей статье.

Лучшие подарки на 8 Марта подругам по знаку зодиака

Что подарить на 8 Марта подруге-Овну

Подруге Овну лучше не дарить банальных украшений или косметику. Гораздо больше она обрадуется подарку, который принесет ей незабываемые впечатления и приключения. Итак, лучший вариант в этом случае будет билет на концерт, путешествие, экскурсия или просто организованный пикник на природе.

Что подарить на 8 Марта подруге-Тельцу

Романтичная подруга-Телец предпочтет подарок изысканный и даже с претензией на роскошность. Здесь диапазон вариантов велик: от украшений и парфюмов известных брендов до бутылки дорогого вина и коробки не менее дорогих конфет.

Что подарить на 8 Марта подруге-Близнецам

Подруга-Близнецы известна своей общительностью, так что узнать у нее о желаемом подарке не составит никакого труда. Этот интеллектуальный знак прекрасно отнесется к подаренной книге, билетам в театр, а также какой-то практичной и полезной вещи.

Что подарить на 8 Марта подруге-Раку

Домохозяйка Рак обрадуется любым штучкам, которые облегчат ей жизнь на кухне и в быту. Так что дарите такой подружке посуду, подушки, полотенца, подставочки, фартушки, хваталочки и прочие полезные вещи – никогда не прогадаете с подарком.

Что подарить на 8 Марта подруге-Льву

Ваша подруга-Лев предпочтет в подарок вещь дорогую, ценную и даже эксклюзивную. Ей важна демонстрация ее статуса и значимости, чем она сможет похвастаться в своем окружении. Так что будьте готовы серьезно раскошелиться, чтобы порадовать подарком этот знак зодиака.

Что подарить на 8 Марта подруге-Деве

Подружке-Деве более важен сам знак внимания, а не подарок. Имейте в виду, что она обрадуется красивому и оригинальному поздравлению даже больше, чем скромно подаренной вещи. Деве можно подарить что-нибудь практичное и полезное в быту.

Реклама

Что подарить на 8 Марта подруге-Весам

Чтобы порадовать подругу знака Весы, купите ей подарок, в котором она будет выглядеть изящно и эффектно, к примеру, шарфик, модную вещицу, косметику, духи. И, поздравляя с праздником, не забудьте сделать приятный комплимент – это в разы поднимет Весам настроение.

Что подарить на 8 Марта подруге-Скорпиону

Загадочная подруга-Скорпион с большим любопытством относится к подаркам, получая удовольствие от собственного выбора дарителей. Так что вы тоже постарайтесь следовать ее логике и по возможности удивить ее. Подарить то, чего подружка никак не ожидает.

Что подарить на 8 Марта подруге-Стрельцу

Непоседливой подруге-Стрельцу подойдет подарок, который заметно расширит ее кругозор, причем во многих сферах жизни. Это может быть непосредственно путевка в далекую страну, книга о путешествиях, карта звездного неба или же, к примеру, мастер-класс по выпиливанию.

Что подарить на 8 Марта подруге-Козерогу

Подруге-Козерогу не стоит дарить цветы и конфеты – ведь они исчезнут быстрее, чем окончится праздник. А вот практичной вещи, которая прослужит долго, напоминая о вас, к примеру, чашке, халатику, блендеру, подружка обрадуется гораздо больше.

Что подарить на 8 Марта подруге-Водолею

Если ваша подруга родилась под знаком Водолея, значит, она оригинальная интеллектуалка. Поддержите ее увлечения и подарите вещь, которая будет стимулировать ее ум. Это, к примеру, сборник кроссвордов, книга, головоломка, интеллектуальная игра и т.п.

Что подарить на 8 Марта подруге-Рыбам

Подруга-Рыбы чрезвычайно обрадуется творческому подарку, сделанному вашими руками, или же вещице, которая способна вызвать в ней приятные воспоминания. Хороший вариант презента – это коллаж со значимыми для вас обеих фотографиями.

Ранее мы рассказывали, куда поехать в Европу на 8 Марта: обзор интересных мест.