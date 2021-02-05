Что покупать на рынке в феврале

Если вы думали, что февраль – это самый "скудный" месяц в плане закупки сезонных продуктов, то это совсем не так. Например, в феврале очень даже хороши и полезны сезонные фрукты. А еще особого внимания заслуживают корнеплоды, которые, во-первых, выращиваются у нас, а во-вторых, очень необходимы нашему организму. Вместе с диетологом Аленой Черниковой мы разобрались, что нужно покупать в феврале, где это делать и какую пользу принесут февральские фрукты/овощи.

Фото: Алена Черникова, диетолог

Где покупать – на рынке или в магазине?

На самом деле неважно где. Потому что качество продуктов зависит не от погодных условий в определенное время года на рынке или климатических условий в магазине. В крупных торговых сетях за правилами хранения следят. У них большие объемы и в их интересах сохранить качество продуктов как можно дольше и больше.

Единственное исключение – переездные ярмарки. Большинство реализаторов хранят товар в машине и зимой, и летом.

На вид продукт вроде неплох, а приносишь домой – либо переспел, либо перемерз, от этого меньше вкуса и полезных свойств.

Полезные овощи февраля

Фото: freepik.com

Капуста (брюссельская, белокочанная, краснокочанная)

Все виды капусты поддерживают работу печени за счет содержащихся в ней микроэлементов и клетчатки.

Корнеплоды (картофель, морковь, свекла)

Корнеплоды (картофель, свекла, морковь, репа) богаты клетчаткой, минералами, витаминами А и С, антиоксидантами.

Читайте также: Почему корнеплоды полезны и необходимы в нашем рационе

Лук-порей, лук репчатый



Лук-порей полезен при нарушениях пищеварения, повышенном давлении, заболеваниях глаз, артрите и подагре. Этот продукт практически не имеет противопоказаний, но употреблять лук-порей в сыром виде не рекомендуется людям, у которых есть заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки.

Пастернак

Корень пастернака богат углеводами и клетчаткой, которые легко усваиваются. Пастернак особенно богат калием, фосфором и кремнием, витаминами С и В, железом, цинком и марганцем. Отлично улучшает иммунитет и способность организма противостоять вирусам и бактериям.

Читайте также: Имбирь: как хранить дома и можно ли его детям

Редька

Она имеет полезные органические кислоты, минеральные соли, витамины, ферменты, способствующие правильному обмену веществ, а также фитонциды и эфирные масла, придающие ей острый вкус.

Репа

В химический состав репы входят витамины, углеводы, микроэлементы, а также особый редкий элемент – глюкорафанин – растительный "предшественник" сульфорафана, обладающего сильными противораковыми и антидиабетическими свойствами.

Топинамбур

Как естественный пребиотик помогает росту полезной микрофлоры и улучшению процессов пищеварения.

Читайте также: Что полезно для нашей печени, а что еще больше ее нагрузит – советует диетолог

Турнепс

Полезной для человека также является клетчатка и комплекс витаминов группы В, а также витамины А, Е, К и другие, которые содержит турнепс.

Реклама

Сельдерей

Содержит витамины А, B1, B2, B9, C, E, PP, а также железо, калий, фосфор и кальций. Положительно влияет на сердечно-сосудистую, пищеварительную и нервную системы. Улучшает обмен веществ, возбуждает аппетит. Способствует выводу из организма мочевой кислоты, улучшает водно-солевой обмен. Считается, что содержащиеся в сельдерее полезные вещества замедляют старение организма.

Читайте также: 7 продуктов, которые прекрасно поддерживают молодость

Цикорий



Больше всего полезных веществ содержится именно в корне цикория. Это инулин – природный заменитель сахара и крахмала. Витаминно-минеральный комплекс цикория включает в себя витамины А, Е, В1, В2, В3, С, РР, кроме того, экстракт корня богат кальцием, калием и магнием. Соответственно, чашка напитка из цикория будет полезна всем тем, кто стремится поддержать не только здоровье, но и красоту – большая часть этих веществ отвечает за тонус кожи и скорость восстановления коллагеновых волокон.

Полезные фрукты февраля

/ Фото: Pixabay

Авокадо

Авокадо – источник омега-3 жирных кислот.

Ананас

В этом фрукте содержится витамин В1, отвечающий за обмен углеводов. Поэтому помогает быстрее терять лишний вес.

Апельсин, мандарин, грейпфрут, лимон

Помимо повышения иммунитета и витамина С, цитрусовые облегчат недостаток витаминов.

Банан

Благодаря содержанию калия и магния бананы позитивно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, питают и насыщают кислородом клетки мозга, приводят в норму водно-солевой баланс.

Читайте также: Как правильно хранить бананы: 5 простых советов

Гранат

С гранатами, а именно с 100 мл сока, получим 36% суточной нормы витамина K, 30% витамина C, 16% фолиевой кислоты.

Груша, яблоко

Груши и яблоки являются хорошим источником диетических растительных волокон, витамина С и К, органических кислот, микроэлементов – меди, магния, железа, цинка, марганца, фосфора и йода.

Киви

В киви входят витамины A (бетакаротин и другие каротиноиды), группы B (в т. ч. фолиевая кислота), витамин C (суточная норма), D, E, К, а также органические фруктовые кислоты, клетчатка, растительный белок – фермент актинидин, моно- и дисахариды, пектины. Киви также богат минералами: калием, магнием, селеном, цинком, натрием, кальцием, железом, фосфором, марганцем.



Однако он не рекомендуется людям, склонным к аллергии. А также тем, у кого есть нарушения или заболевания желудочно-кишечного тракта. Например, гастрит в стадии обострения, язвы, диарея и так далее.

Здесь читайте о клетчатке, полезной для организма, и о продуктах, в которых она содержится.