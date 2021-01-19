Что полезно для нашей печени, а что еще больше ее нагрузит – советует диетолог

Больше овощных супов и зелени, забудьте о копченом и алкоголе

Праздники достойно прошли, впечатления и воспоминания остались, как и реальная нагрузка на наш организм. Речь идет о большом количестве хоть и вкусной, но не всегда полезной еде, об алкоголе и сладостях. Пора начинать "разгружаться" с помощью детокс-супов и детокс-напитков, а еще особое внимание обратить на то, что поможет восстановлению печени. Вместе с диетологом Аленой Черниковой составили меню полезных продуктов для печени, также укажем, от каких продуктов нужно отказаться.

Фото: Алена Черникова, диетолог

"После праздников организм сам подсказывает нам, что пора отдохнуть от вредной еды, переключиться на более легкую и здоровую пищу. Есть нужно стараться 5 раз в день, а еду готовить на пару, варить и измельчать. Если есть такая необходимость, то можно пропить Витамины А, С, В1, В12, В9, РР, К. Конечно же, после приема у врача", – говорит Алена Черникова.

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Что поможет нашей печени

/ Фото: Pixabay

Молочные супы, кефир, простокваша

Молочные продукты как бы "впитывают" токсины (в том числе вещества, попадающие в организм с загрязненным воздухом) и выводят их.

Супы на овощном бульоне с крупами, каши цельнозерновые, хлеб черный

Для улучшения усвоения питательных веществ и механического уменьшения воздействия на слизистую.

Отварное нежирное мясо, отварная рыба нежирных сортов

Обеспечивает достаточное количество необходимого белка.

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Не кислые ягоды, зелень

Качественная клетчатка, помогает работе кишечника.

Серые корнеплоды (морковь, свекла)

Усиливают перистальтику кишечника.

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Что нужно ограничить, чтобы помочь нашей печени и не перегружать организм

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Творог до 200 г в день

Мед и сахар до 70 г в день

Растительное масло до 20-30 г в день

Яйцо 1 в день

Соль до 10 г в день

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Что нужно исключить совсем, чтобы помочь печени

/ Фото: Depositphotos

Алкоголь

Субпродукты птицы

Бобовые

Грибы

Жирное мясо и рыбу

Острое, копченое

Консервы

Газированные напитки

Шоколад

Кондитерские кремы

А здесь читайте о продуктах, которые нельзя есть на ночь.