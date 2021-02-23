Что посмотреть в Луцке, кроме замка Любарта. ТОП-5 самых инстаграмных мест

Интересные локации, где должен сфотографироваться каждый уважающий себя турист

"Луцк – город на один день" – такое впечатление может сложиться у многих людей, собирающихся в путешествие на Волынь только ради того, чтобы сделать селфи в знаменитом замке Любарта. Этот миф развеяла лучанка Ольга Гордейчук – гостя нового выпуска подкаста "Местные в курсе". Она рассказала, куда еще стоит пойти в древнем городе, чтобы провести самый лучший в своей жизни уикенд!

"Советую приехать в Луцк на уикенд летом, – рассказывает Ольга. – Забронируйте экскурсию в местного историка Александра Котиса. Он очень интересно расскажет вам об истории города, на что нужно обратить внимание, куда обязательно пойти. Например, я бы не искала самый большой дом-улей и отказалась от прогулки на лодке по Стыру".

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Сегодня.Lifestyle, в свою очередь, выбрали для вас ТОП-5 инстаграмных локаций в Луцке, где должен сфотографироваться каждый уважающий себя турист.

1. Подземный город под костелом

Костел святых апостолов Петра и Павла когда-то был частью оборонительной системы Луцка. Именно поэтому средневековое здание "обросло" массивными башнями, а за его стенами до сих пор существуют подземные переходы с сакральными объектами: трапезной, тюрьмой и гробницами.

Этот подземный комплекс возглавил пятерку самых загадочных подземелий Украины по версии сайта ILoveUkraine.

2. Мистический дом с химерами

Загадочное здание, построенное архитектором Голованем, расположено на территории историко-культурного заповедника "Старый Луцк" на берегу реки Стыр.

Двор, стены, крыша дома украшают причудливые каменные скульптуры разных стилей. Там также есть "итальянский" дворик и кузница. Если повезет, можете встретить и самого архитектора Голованя.

3. Экзотика в Луцком зоопарке

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Советуем также прогуляться Центральным парком имени Леси Украинки и по дороге зайти в камерный, но очень колоритный Луцкий зоопарк. Там живет более 500 животных и птиц 94-х видов. Среди них много экзотических: черные лебеди, фазаны, павлины, львы, медведи, а также благородный олень, бизон, антилопа и лама.

На территории зоопарка есть очень красивые искусственные озера, кафе и бесплатный Wi-Fi.

4. Музей Корсаков – один из лучших в Украине

Музей современного украинского искусства Корсаков – настоящий культурный заповедник для всех, кто разбирается в искусстве.

В музее представлены работы самых выдающихся художников ХХ-ХХI веков (более 800 арт-объектов): живопись, графика, скульптуры, инсталляции и видео-арт.

Кстати, музей Корсаков расположен на территории культурно-развлекательного центра "Адреналин Сити". Так что вы сможете соединить полезное с приятным: насладиться прекрасным, а также выпить кофе и перекусить, покататься на роликах, сыграть в боулинг или посмотреть новинки кино.

5. Сказочная Лютеранская кирха

Церковь построена в 1906 году как храм Луцкой лютеранской общины. Недавно фасад и бока здания украсили очень красивой трехъярусной подсветкой.

Чтобы рассмотреть его во всей красе, советуем вечерком пройтись по мосту на улице Ковельской. Такое впечатления, что перед вами настоящий Хогвартс!

Почему Луцк обязательно стоит посетить любителям атмосферных культурных фестивалей и концертов, как попасть в луцкие подземелья и куда лучше не ходить? Обо всем этом слушайте в новом выпуске подкаста "Местные в курсе" на Apple Podcasts,Google Podcast или SoundCloud.

Напомним, ранее мы рассказывали, что обязательно нужно посмотреть туристу в Черкассах.