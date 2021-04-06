Что посмотреть в Стамбуле: готовый маршрут на один день

Один день в Стамбуле? Этого времени критически мало для такого наполненного красками, достопримечательностями и историей города.

Но что делать, если вдруг вы будете там проездом? Life Сегодня побывали в Стамбуле и составили готовый маршрут на один день. Все ТОП-локации за такой короткий промежуток времени посмотреть не получится, но мы выбрали несколько главных достопримечательностей, которые должен посетить каждый турист.

Ранее мы рассказали, что посмотреть в волшебном турецком регионе Турции – Каппадокии, а теперь узнайте, в каких местах обязательно нужно побывать в Стамбуле.

Утро начинается с кофе по-турецки

Утро в Стамбуле предлагаем начать с чашечки кофе по-турецки или традиционного чая на балконе вашего номера в отеле. Советуем выбирать отель в европейской части города, поближе к центру, недалеко от главной пешеходной улицы – Истикляль, чтобы у вас была возможность насладиться прекрасной панорамой города.

Время сейчас непростое – пандемия и карантинные ограничения еще в силе, поэтому лучше всего позавтракать в ресторане отеля.

Завтракаем в отеле / Фото: Сегодня

Прогулка по Истикляль

После завтрака неплохо было бы и прогуляться! Для этого предлагаем пройтись по главной пешеходной улице европейской части Стамбула – Истикляль. Эта улица – must visit для всех туристов, ведь именно здесь вас встретят сотни магазинов с сувенирами, одеждой и турецкими сладостями.

Истикляль / Фото: Сегодня

По Истикляль также ходит стамбульский трамвай, который курсирует по улице с начала 90-х. А вообще, первая трамвайная система в Стамбуле существовала с 1871 по 1966 год.

Не пустите возможность покататься и сделать яркие фото.

Лучшая обзорная площадка

Далеко не уезжаем, ведь следующий пункт назначения – Галатская башня, символ города и лучшая обзорная площадка Стамбула. Она была построена в XIV веке.

Галатская башня / Фото: Сегодня

Высота башни – 67 метров. С обзорной площадки на самом верху открывается вид, от которого захватывает дух. Вооружитесь солнцезащитными очками и фотоаппаратом, и вперед за яркими фото и впечатлениями!

Вид с Галатской башни / Фото: Сегодня Реклама

Вход – 35 турецких лир (3,5 евро). Для детей младше семи лет вход бесплатный.

Больше красок и колорита

После того, как вы посмотрели на Стамбул с высоты птичьего полета, советуем отправиться в центральную часть Старого города, в район Султанахмет, где находится одна из главных достопримечательностей не только Турции, но и мира – Гранд Базар, один из самых крупных крытых рынков в мире.

Гранд Базар в Стамбуле / Фото: instagram.com/guncatsch, instagram.com/antonio_paraiso

Здесь не обязательно что-то покупать, можно просто прогуляться между яркими и колоритными прилавками. Ковры, керамика, драгоценности, одежда и сладости – можно что-то прикупить в качестве сувенира, но не забудьте поторговаться – на турецком рынке это считается не просто нормальным, это даже приветствуется!

Величественная Айя-София

А это must visit из всех must visit’ов – легендарная Айя-София. Символ "золотого века" Византии, бывший патриарший православный собор, а ныне – мечеть. От Гранд Базар до нее – 15 минут пешком.

Айя-София / Фото: Сегодня

При входе, как и во все мечети, следует снимать обувь. Гуляя по мягким коврам бывшего собора и разглядывая бывшие фрески православных святых, вас окутывает двоякое чувство – от красоты захватывает дух, но и одновременно не очень приятно смотреть на лики святых, замазанные краской или же занавешенные белым полотном.

Однако это история, которую уже не изменишь. Айя-София стала музеем в 1935 году, а в 2020-м году ей вернули статус мечети.

Прогулка по Босфору

Завершить день лучше всего прогулкой по проливу Босфор, который соединяет Европу и Малую Азию, а также – Черное море с Мраморным. Сразу после Айи-Софии советуем взять экскурсию на катере.

Как днем, так и ночью мини-круиз впечатлит вас невероятным видом на европейскую и азиатскую части Стамбула. Вдоль берегов Босфора, кстати, расположены десятки памяток архитектуры, а также домов одних из самых состоятельных смей Турции. Это стоит увидеть!

Прогулка по Босфору / Фото: Сегодня

В Стамбуле есть еще сотни мест, которые обязательно стоит посетить – крепость Румелихисар, Девичья башня, парк миниатюр – "Миниатюрк", Парк Гюлхане и еще десятки ярких локаций, которые останутся в памяти на долгие годы.

Кстати, если вас беспокоит вопрос о безопасности в Турции во время пандемии COVID-19, тогда вам не стоит переживать. В еще одном материале мы рассказывали о том, как соблюдают карантинные меры в Турции.