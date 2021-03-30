Что приготовить из солений, оставшихся с зимы – 3 простых рецепта

Так иногда бывает: лето не прошло даром – и вы запаслись вкуснейшими маринованными огурцами, грибами и квашенной капустой. Но зима прошла, на очереди вполне вкусные свежие овощи, а запасы в кладовой остались. Поэтому нужно из них что-то приготовить. Мы предлагаем салаты и рассыпчатую перловку с мясом и капустой. Эти блюда можно приготовить для легкого непозднего ужина.
Салат "Деревенский"
Ингредиенты
- Картофель – 2 шт.
- Маринованные огурцы – 2-3 шт.
- Грибы маринованные – 85 г
- Лук репчатый – 10-20 г
- Зелень- 1 пучок
- Уксус – 1 ст. л.
- Масло подсолнечное – 1 ст. л.
- Соль по вкусу
Способ приготовления
- Картофель запечь в духовке. Грибы, огурцы, лук, картофель мелко нарезать.
- Заправить уксусом, солью, маслом.
- Добавить мелко нарезанную зелень, перемешать.
- Оставить настоятся 30 минут.
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Тушеная квашенная капуста с перловкой и свининой
Ингредиенты
- Квашеная капуста – 500 г
- Свинина (шейная часть) – 200 г
- Бекон – 100 г
- Перловая крупа – 100 г
- Лук – 2 шт.
- Сливочное масло 20 г
- Сахар – 25 г
- Тмин – 1 ч. л.
- Соль, молотый черный перец, лавровый лист по вкусу
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Способ приготовления
- Отварить перловую крупу до полуготовности, 25 мин. Воду слить.
- Бекон нарезать кусочками. Мясо – средними кубиками, репчатый лук – соломкой.
- В кастрюле обжарить на сливочном масле бекон и лук. Туда же добавить свинину, обжарить 5 минут.
- Добавить капусту и сахар. Приправить солью, перцем, тмином и лавровым листом. Тушить 30 мин. Добавить вареную перловку и готовить еще 30 мин.
Салат с курицей и солеными огурцами
Ингредиенты
- Куриное филе – 250 г
- Картофель – 1 шт.
- Соленые огурцы – 5 шт.
- Куриные яйца – 1 шт.
- Горошек консервированный – 3 ст. л.
- Майонез – 2 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Картошку сварить в мундире. Почистить от кожуры, нарезать небольшими кубиками и сгрузить в глубокий салатник.
- Соленые/маринованные огурцы нарезать кубиками или полосками. Переложить нарезку к картофелю.
- Яйцо сварить вкрутую, остудить, нарезать кубиками. Добавить в салат.
- Куриное филе отварить в пряном бульоне, после там же и остудить. Нарезать мясо, добавить в миску.
- Сок с консервированного горошка слить, горошек добавить в салат.
- Заправить салат майонезом/сметаной. Посолить, поперчить.
Здесь узнаете, что необычного можно приготовить из шампиньонов.