Что приготовить из солений, оставшихся с зимы – 3 простых рецепта

И рассольник здесь ни при чем

Так иногда бывает: лето не прошло даром – и вы запаслись вкуснейшими маринованными огурцами, грибами и квашенной капустой. Но зима прошла, на очереди вполне вкусные свежие овощи, а запасы в кладовой остались. Поэтому нужно из них что-то приготовить. Мы предлагаем салаты и рассыпчатую перловку с мясом и капустой. Эти блюда можно приготовить для легкого непозднего ужина.

Салат "Деревенский"

Фото: instagram.com/foodgirl1662/

Ингредиенты

Картофель – 2 шт.

Маринованные огурцы – 2-3 шт.

Грибы маринованные – 85 г

Лук репчатый – 10-20 г

Зелень- 1 пучок

Уксус – 1 ст. л.

Масло подсолнечное – 1 ст. л.

Соль по вкусу

Способ приготовления

Картофель запечь в духовке. Грибы, огурцы, лук, картофель мелко нарезать. Заправить уксусом, солью, маслом. Добавить мелко нарезанную зелень, перемешать. Оставить настоятся 30 минут.

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Тушеная квашенная капуста с перловкой и свининой

Фото: instagram.com/elena_shamugiya/

Ингредиенты

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Квашеная капуста – 500 г

Свинина (шейная часть) – 200 г

Бекон – 100 г

Перловая крупа – 100 г

Лук – 2 шт.

Сливочное масло 20 г

Сахар – 25 г

Тмин – 1 ч. л.

Соль, молотый черный перец, лавровый лист по вкусу

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Способ приготовления

Отварить перловую крупу до полуготовности, 25 мин. Воду слить. Бекон нарезать кусочками. Мясо – средними кубиками, репчатый лук – соломкой. В кастрюле обжарить на сливочном масле бекон и лук. Туда же добавить свинину, обжарить 5 минут. Добавить капусту и сахар. Приправить солью, перцем, тмином и лавровым листом. Тушить 30 мин. Добавить вареную перловку и готовить еще 30 мин.

Салат с курицей и солеными огурцами

Фото: instagram.com/vilkinpro/

Ингредиенты

Куриное филе – 250 г

Картофель – 1 шт.

Соленые огурцы – 5 шт.

Куриные яйца – 1 шт.

Горошек консервированный – 3 ст. л.

Майонез – 2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу



Способ приготовления

Картошку сварить в мундире. Почистить от кожуры, нарезать небольшими кубиками и сгрузить в глубокий салатник. Соленые/маринованные огурцы нарезать кубиками или полосками. Переложить нарезку к картофелю. Яйцо сварить вкрутую, остудить, нарезать кубиками. Добавить в салат. Куриное филе отварить в пряном бульоне, после там же и остудить. Нарезать мясо, добавить в миску. Сок с консервированного горошка слить, горошек добавить в салат. Заправить салат майонезом/сметаной. Посолить, поперчить.

Здесь узнаете, что необычного можно приготовить из шампиньонов.