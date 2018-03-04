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Что приготовить на 8 Марта: три рецепта легких десертов

4 марта, 21:21

Ирина Павлина

Готовим вкусные праздничные сладости

Баловать и любить себя нужно каждый день. Но 8 Марта можно позволить себе забыть о диетах и насладиться вкусными десертами из нашей подборки. Мы советуем сделать воздушный шоколадный мусс с ванилью, нежную итальянскую панна котту с клубничным желе и восхитительное персиково-сметанное желе.

Все эти десерты готовятся очень просто, но требуют некоторого времени на охлаждение, поэтому их лучше сделать накануне. Записывайте рецепты! А также варианты оригинальных подарков из нашего весеннего календаря — для тех, кто ищет презенты в последней момент.

Шоколадный мусс

Шоколадный мусс / Фото: freepik.com

Время приготовления:

Ингредиенты:

Для подачи:

Способ приготовления:

  1. Сложить в миску шоколад и сливочное масло, добавить кофе. Растопить все в микроволновой печи и перемешать, чтобы получилась однородная гладкая масса. Дать остыть в течение нескольких минут.
  2. Добавить в шоколадную смесь яичные желтки и перемешать. Накрыть крышкой и поставить в холодильник, пока взбиваются яичные белки и сливки.
  3. Взбить яичные белки до появления плотной пены. Добавить половину сахара и взбить до крепких пиков. Отложить в сторону.
  4. В отдельной миске взбить холодные сливки, добавив оставшийся сахар и ванильный экстракт.
  5. Достать шоколадную смесь из холодильника и аккуратно вмешать несколько ложек взбитых белков, чтобы размягчить массу.
  6. Затем добавить оставшиеся белки и аккуратно перемешать движениями снизу вверх.
  7. Добавить взбитые сливки и еще раз перемешать. Выложить шоколадный мусс в шесть креманок. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на несколько часов, чтобы десерт остыл.
  8. Украсить шоколадный мусс ягодами, тертым шоколадом или дополнительной порцией взбитых сливок.

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Панна котта с клубникой

Панна котта с клубничным желе / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

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Ингредиенты:

Для сливочного желе:

Для клубничного желе:

Способ приготовления:

  1. Для сливочного желе желатин залить 4 ст.л. холодной воды и оставить на пять минут. Сливки и молоко влить в небольшую кастрюлю, добавить сахар.
  2. Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Снять с огня. Влить смесь в миску с желатином и размешать до полного его растворения. Разлить смесь в четыре бокала. Дать остыть до комнатной температуры и отправить в холодильник на два-три часа.
  3. Приготовить клубничное желе. Желатин залить 2 ст.л. воды и дать набухнуть в течение пяти-семи минут. Клубнику положить в кастрюлю, добавить сахар и 3 ст.л. воды. Варить, помешивая, до растворения сахара. Пюрировать ягоды с помощью блендера. Влить горячее пюре в миску с желатином и размешать до полного растворения. Дать остыть до комнатной температуры.
  4. Вылить клубничную массу поверх застывшей панна котты и поставить в холодильник до полного застывания.
  5. Подавать десерт, украсив его свежей клубникой или мятой.

Персиковый десерт с желе и взбитыми сливками

Желе с персиками / Фото: Pixabay

Время приготовления:

Ингредиенты:

Для желе:

Для крема:

Способ приготовления:

  1. Консервированные персики извлечь из сиропа и нарезать мелкими кубиками, поместить на дно стаканов.
  2. Приготовить желе. Оставшийся от персиков сироп смешать с персиковым соком (должно получится 300 мл). Прогреть и добавить порошковое персиковое желе (стандартная упаковка, рассчитанная на 300 мл жидкости). Хорошо перемешать, залить персики и поставить в холодильник, чтобы желе застыло.
  3. Для крема смешать сливки, сметану, сахар и загуститель для сливок. Взбить.
  4. Выложить крем поверх желе. По желанию украсить десерт кусочками персиков, тертым шоколадом, орехами или гранолой.

Ранее мы делились 5 рецептами легких алкогольных напитков к 8 Марта. Также рассказывали, как приготовить капкейки с клубничной начинкой.

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Источник: Сегодня

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