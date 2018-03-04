Что приготовить на 8 Марта: три рецепта легких десертов

Баловать и любить себя нужно каждый день. Но 8 Марта можно позволить себе забыть о диетах и насладиться вкусными десертами из нашей подборки. Мы советуем сделать воздушный шоколадный мусс с ванилью, нежную итальянскую панна котту с клубничным желе и восхитительное персиково-сметанное желе.
Все эти десерты готовятся очень просто, но требуют некоторого времени на охлаждение, поэтому их лучше сделать накануне. Записывайте рецепты! А также варианты оригинальных подарков из нашего весеннего календаря — для тех, кто ищет презенты в последней момент.
Шоколадный мусс
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Нарезанный черный шоколад – 120 г
- Сливочное масло – 30 г
- Крепкий кофе – 2 ст.л.
- Яйца, разделенные на белки и желтки – 2 шт.
- Сахар – 60 г
- Ванильный экстракт – 1/2 ч.л.
- Сливки 35-40% жирности – 120 мл
Для подачи:
- Взбитые сливки
- Свежие ягоды
- Шоколадная стружка
Способ приготовления:
- Сложить в миску шоколад и сливочное масло, добавить кофе. Растопить все в микроволновой печи и перемешать, чтобы получилась однородная гладкая масса. Дать остыть в течение нескольких минут.
- Добавить в шоколадную смесь яичные желтки и перемешать. Накрыть крышкой и поставить в холодильник, пока взбиваются яичные белки и сливки.
- Взбить яичные белки до появления плотной пены. Добавить половину сахара и взбить до крепких пиков. Отложить в сторону.
- В отдельной миске взбить холодные сливки, добавив оставшийся сахар и ванильный экстракт.
- Достать шоколадную смесь из холодильника и аккуратно вмешать несколько ложек взбитых белков, чтобы размягчить массу.
- Затем добавить оставшиеся белки и аккуратно перемешать движениями снизу вверх.
- Добавить взбитые сливки и еще раз перемешать. Выложить шоколадный мусс в шесть креманок. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на несколько часов, чтобы десерт остыл.
- Украсить шоколадный мусс ягодами, тертым шоколадом или дополнительной порцией взбитых сливок.
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Панна котта с клубникой
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
Для сливочного желе:
- Сливки 20% – 400 мл
- Порошковый желатин – 1 ст.л.
- Сахар – 70 г
- Молоко – 100 мл
Для клубничного желе:
- Клубника – 200 г
- Сахар – 50 г
- Желатин – 2 ч.л.
- Клубника или мята – для украшения
Способ приготовления:
- Для сливочного желе желатин залить 4 ст.л. холодной воды и оставить на пять минут. Сливки и молоко влить в небольшую кастрюлю, добавить сахар.
- Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Снять с огня. Влить смесь в миску с желатином и размешать до полного его растворения. Разлить смесь в четыре бокала. Дать остыть до комнатной температуры и отправить в холодильник на два-три часа.
- Приготовить клубничное желе. Желатин залить 2 ст.л. воды и дать набухнуть в течение пяти-семи минут. Клубнику положить в кастрюлю, добавить сахар и 3 ст.л. воды. Варить, помешивая, до растворения сахара. Пюрировать ягоды с помощью блендера. Влить горячее пюре в миску с желатином и размешать до полного растворения. Дать остыть до комнатной температуры.
- Вылить клубничную массу поверх застывшей панна котты и поставить в холодильник до полного застывания.
- Подавать десерт, украсив его свежей клубникой или мятой.
Персиковый десерт с желе и взбитыми сливками
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
Для желе:
- Консервированные персики – 480 мл
- Персиковый сок
- 1 упаковка порошкового персикового желе
Для крема:
- Сливки 35% – 200 мл
- Сметана – 200 мл
- Сахар – 3 ст.л.
- 1 пакетик загустителя для сливок
Способ приготовления:
- Консервированные персики извлечь из сиропа и нарезать мелкими кубиками, поместить на дно стаканов.
- Приготовить желе. Оставшийся от персиков сироп смешать с персиковым соком (должно получится 300 мл). Прогреть и добавить порошковое персиковое желе (стандартная упаковка, рассчитанная на 300 мл жидкости). Хорошо перемешать, залить персики и поставить в холодильник, чтобы желе застыло.
- Для крема смешать сливки, сметану, сахар и загуститель для сливок. Взбить.
- Выложить крем поверх желе. По желанию украсить десерт кусочками персиков, тертым шоколадом, орехами или гранолой.
Ранее мы делились 5 рецептами легких алкогольных напитков к 8 Марта. Также рассказывали, как приготовить капкейки с клубничной начинкой.