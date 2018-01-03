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Что приготовить на Святой вечер: 12 постных блюд для праздничного стола

4 января, 14:37

Ирина Павлина

Во главе стола на Свят-вечер обязательно должна быть кутья

Сочельник, или Святой вечер, – это канун праздника Рождества Христова. По традиции, каждый год 6 января православные христиане готовят 12 постных блюд – по числу апостолов.

Как только на небе появляется первая звезда, вся семья садится за стол, читает молитву и приступает к торжественной трапезе. Предлагаем вашему вниманию рецепты постных блюд на Святой вечер.

Кутья из пшеницы

Кутья на Рождество
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Переберите зерна пшеницы, промойте их и высушите в теплой, но не горячей духовке. Когда пшеница просохнет, слегка побрызгайте ее водой, положите в полотняный мешочек или ступку и толките макогоном, пока оболочки зерен не отслоятся. Снова промойте пшеницу и замочите на ночь в холодной воде.
  2. Утром залейте свежей водой и варите ее на самом маленьком огне до мягкости, периодически помешивая и при необходимости подливая воду. Можно переложить пшеницу в горшок и томить в духовке, подливая воду.
  3. Пока варится пшеница, залейте кипятком мак и оставьте на 1 час. Затем воду слейте, добавьте немного сахара и разотрите мак добела в глиняном горшке.
  4. Изюм помойте, залейте кипятком минут на 20, чтобы изюм набух, затем воду отцедите. Мед немного разведите кипяченой водой.
  5. Смешайте сваренную пшеницу, толченый мак, изюм, орехи и разведенный мед. Кутья не должна храниться долго, так как мед может забродить. Храните ее без меда, а мед добавляйте незадолго перед подачей к столу.

Постный борщ

Борщ без мяса
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Картофель нарезать кубиками, капусту нашинковать, морковь и свеклу натереть на крупной терке, лук нарезать мелкими кубиками.
  2. В кипящую подсоленную воду положить картофель, через 5 минут капусту, лавровый лист и перец горошком и проварить на среднем огне.
  3. Тем временем спассеровать свеклу, морковь и лук на растительном масле, прикрыть крышкой и потушить на медленном огне, добавив немного яблочного уксуса или лимонной кислоты и томатную пасту.
  4. Готовые овощи переложить в кастрюлю и варить борщ до готовности. Дать настояться и подавать с растертым чесноком.

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Голубцы с рыбной начинкой

Постные голубцы
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Довести воду до кипения в большой кастрюле. Добавить листья савойской капусты одинакового размера и отварить их в течение 3 минут. Затем откинуть на дуршлаг и помыть холодной водой.
  2. Лук и морковь почистить. Лук измельчить, морковь натереть на крупной терке. Обжарить овощи на сковороде с растительным маслом.
  3. Филе судака пропустить через мясорубку. Добавить половину жареных овощей, панировочные сухари и соль.
  4. Выложить начинку на капустные листья и сформировать голубцы. Выложить в сотейник, добавить морковь с луком. Приправить молотым кориандром и посолить.
  5. Залить водой или овощным бульоном, по желанию добавить ложку томатной пасты. Тушить на слабом огне около часа.
  6. Подавать голубцы вместе с хлебом.

Тушеная зеленая фасоль с помидорами и чесноком

Стручковая фасоль с томатами
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Разогреть растительное масло на сковороде. Добавить разрезанный поперек пополам чеснок и жарить 2-3 минуты.
  2. Убрать чеснок, добавить целые помидоры черри и, быстро помешивая, обжарить их в течение минуты, пока не начнет трескаться кожица.
  3. Добавить размороженную зеленую фасоль. Посолить, добавить орегано и мускатный орех. Готовить еще 3-4 минуты, постоянно помешивая.
  4. На отдельной сухой сковороде обжарить нарезанные орехи.
  5. Выложить на плоскую тарелку фасоль и черри, посыпать орехами и кунжутными семечками.

Жареная рыба с луком

Жареная рыба с луком
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Рыбу при необходимости разморозить. Почистить, отрезать голову и жабры, выпотрошить и промыть. Острым ножом сделать разрез вдоль хребтовой кости и удалить хребет.
  2. Натереть рыбу солью и сбрызнуть лимонным соком.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом, обвалять рыбу в муке и выложить в сковороду. Обжарить с двух сторон. Готовое филе переложить на тарелку.
  4. Лук почистить, нарезать кольцами, добавить его в сковороду и обжарить на разогретом масле до мягкости.
  5. Подавать рыбу с жареным луком и отварным картофелем.

Вареники с картошкой и грибами

Вареники с картошкой и грибами
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

Ингредиенты:

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Способ приготовления:

  1. Смешать муку, воду, оливковое масло и соль. Замесить эластичное тесто, завернуть его в пленку, пока готовится начинка.
  2. Очистить картофель, отварить его до готовности в подсоленной воде и сделать пюре (если получается суховатым, добавить немного оливкового или растительного масла).
  3. Пожарить на сковородке нарезанные грибы с одной измельченной луковицей в течение 10-15 минут. Перемешать с картофелем, остудить. Приправить по вкусу.
  4. Раскатать тесто, вырезать из него кружочки стаканом. Выложить сверху начинку и защипать края.
  5. Опустить вареники в кипящую подсоленную воду, варить на слабом огне 5-7 минут после закипания.
  6. Подавать постные вареники вместе с жареным луком.

Винегрет с яблоком

Постный винегрет
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Свеклу, морковь и картофель отдельно отварить в кожуре. Остудить, почистить и нарезать кубиками вместе с луком.
  2. Очищенные яблоки и огурцы нарезать кубиками или натереть на крупной терке.
  3. Перемешать в миске все ингредиенты. Добавить соль и перец по вкусу, заправить растительным маслом.
  4. Поставить винегрет на несколько часов в холодильник, чтобы он настоялся. Подавать вместе с черным хлебом.

Салат из капусты с яблоком

Салат из капусты и яблок
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Капусту помыть и тонко нашинковать, слегка помять руками.
  2. Морковь помыть, очистить и натереть тонкой соломкой. Яблоко помыть, нарезать небольшими кубиками.
  3. Смешать все ингредиенты в миске. Взбить венчиком оливковое масло и лимонный сок; посолить и поперчить. Полить готовой заправкой салат.

Грибная икра с овощами

Постная грибная икра
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Лук очистить и нарезать небольшими кубиками. Грибы произвольно нарезать. Морковь очистить и нарезать кружками. Спаржевые побеги разрубить на 4 части. Чеснок мелко порубить.
  2. Спаржу отварить в подсоленной воде в течение 2 минут, промыть под холодной проточной водой. Морковь тоже отварить до готовности и промыть. Откинуть овощи на сито.
  3. Налить в сковороду половину масла и обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Добавить оставшееся масло и грибы, готовить до испарения жидкости.
  4. Добавить отварную морковь, спаржу и мелко порезанный соленый огурец. Посолить, поперчить по вкусу. Готовить около минуты, помешивая. Остудить.
  5. Измельчить все ингредиенты с помощью блендера. Готовую закуску подавать вместе с хлебом.

Запеченные яблоки с начинкой

Фаршированные яблоки
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Промыть яблоки и удалить сердцевину вместе с семечками.
  2. Выложить яблоки на форму для запекания и наполнить предварительно вымоченным изюмом, орехами, медом, сахаром и корицей.
  3. Поставить в духовку и запекать в течение 20-30 минут при температуре 180 ºС.

Монастырский кофейный пирог

Кофейный пирог
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. В кипятке растворить кофе, сахар и мед. Всыпать просеянную муку, соду, соль и перемешать. Добавить половинки грецких орехов, еще раз перемешать.
  2. Форму диаметром 26 см смазать растительным маслом и слегка присыпать мукой, вылить тесто в форму. Выпекать 55 минут при температуре 170 ºС.
  3. Готовый пирог вынуть из формы, охладить на решетке. Разрезать, когда полностью остынет.

Узвар

Узвар из сухофруктов
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Все сухофрукты вымыть и откинуть на сито.
  2. Яблоки нарезать большими дольками.
  3. Налить в большую кастрюлю воды, дать закипеть. Добавить сухофрукты, нарезанные яблоки и гранатовый сироп. Варить после закипания 15-20 минут.
  4. Убрать сухофрукты из компота, положить сахар и готовить еще 5 минут.
  5. Остудить и процедить компот. Подавать холодным. Можно подать с отварными фруктами.

Напомним, ранее мы делились рецептами праздничной выпечки на Рождество-2021.

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Источник: Сегодня

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