"Что с их лицами?": Деми Мур и Кейт Мосс напугали внешним видом на подиуме (фото)

Мур и Мосс приняли участие в показе Fendi

27 января в рамках Недели моды в Париже прошел показ новой коллекции итальянского бренда Fendi. На подиум среди прочих вышли знаменитая модель, 47-летняя Кейт Мосс и не менее знаменитая актриса, 58-летняя Деми Мур. Их внешний вид очень напугал зрителей.

Деми Мур

Деми Мур открывала показ и все внимание было приковано не к шикарным нарядам Fendi, а…к лицу актрисы! В соцсетях фото и видео Деми разлетелись со скоростью света – все недоумевают: что же звезда сделала с лицом? Неудачная пластика?

Для сравнения: слева – Деми Мур на вчерашнем показе, справа – Деми в феврале 2020 года, тоже на Неделе моды в Париже.

Деми Мур на показе Fendi (слева) и в феврале 2020 (справа) / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

"Что ты сделала с лицом?", "Ох, Деми, твое лицо", "Что случилось с лицом?", "Операция на скулы?", – пишут поклонники Деми в комментариях под ее постом в Instagram.

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Скриншот: instagram.com/demimoore

Кейт Мосс

Комментаторы не обошли стороной и Кейт Мосс, которая тоже принимала участие в показе Fendi. Многих подписчиков удивил внешний вид модели.

На фото слева – так Мосс выглядела на показе, на фото справа – на недавней фотосессии для Vogue.

Кейт Мосс на показе Fendi (слева) и на снимках для Vogue (справа) / Фото: instagram.com/katemosslatest, instagram.com/katemossagency

"Что случилось с ее лицом? Я не узнала ее", "Что же с тобой случилось", – пишут в комментариях поклонницы Кейт.

Скриншот: instagram.com/katemossagency

Напомним, солистка Artik& Asti честно рассказала о своих пластических операциях. Ранее в Сети заговорили о пластике Ксении Мишиной.