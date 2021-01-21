Что стало с помолвочным кольцом Ксении Мишиной после "Холостячки"?

Все же помнят, как в финальном выпуске романтического реалити "Холостячка" Александр Эллерт, который показал себя и Мишину в детстве, встал на одно колено и сделал предложение Ксении Мишиной, подарив кольцо? Мы решили узнать, носит ли Ксения этот аксессуар после завершения проекта.

Скриншот: YouTube

Ритуал с кольцом – это вполне стандартная процедура для каждого финала шоу "Холостяк" (а теперь и "Холостячки"). Однако почти все пары, которые сошлись на шоу, после завершения реалити расстались. Ну, кроме Никиты Добрынина и Даши Квитковой из "Холостяка"-9 и Ксении Мишиной и Александра Эллерта.

Мишина приняла предложение Эллерта, а как же кольцо? Мы внимательно проследили за последними публикациями Ксении в Instagram и заметили, что Мишина…носит это кольцо! А это значит, что и помолвка в силе. Вот, к примеру, Ксюша продемонстрировала колечко во всей красе, когда недавно ходила на маникюр.

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Скриншот: YouTube

А еще Ксения в Instastories опубликовала видео, где учит своих подписчиков правильно медитировать. На кадрах мы также заметили то самое кольцо.

Скриншот: Instagram Ксении Мишиной

Напомним, Ксения Мишина рассказала, как снимают сцены секса в кино.