Что такое "генетическое" питание и почему диеты подходят не всем

Врач говорит, что биохимию питания нужно учить в школе

Чтобы называться "диетой", рекомендации должны быть научно подтверждены. Об этом "Сегодня" рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская. Но иногда даже авторитетные источники дают ложные советы. Как не испортить здоровье новомодными диетами – далее в материале.

Сюжет Инны Христич и Василия Мартищенко Видео: Сегодня

Врач-диетолог Оксана Скиталинская говорит, что "диетологическая" рекомендация, принимать три раза в день еду на завтрак, обед и ужин, а между ними должны быть перекусы – в корне неверно. Все потому, что у человека, который часто ест пищу все время высокий уровень инсулина, а если высокий уровень инсулина, ей невозможно будет фактически похудеть, поясняет эксперт.

Биохимию питания, считает врач, нужно учить в школе. Тогда меньше ожирение, инсультов и инфарктов.

Каким должен быть здоровый дневной рацион

Половину вашей тарелки должны занимать различные растительные продукты: овощи, фрукты, ягоды. Еще одну половинку от половинки должны занимать белковые продукты: яйца, нежирное мясо, рыба, бобовые, грибы. И еще одну такую​​четвертушку должны занимать зерновые продукты.

Почему диеты подходят не всем / Фото: Depositphotos

Почему одним диета подходит, а другим – вредит?

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Диета может не подходить человеку из-за индивидуального неприятия продуктов.

Врач-иммунолог, генетик Людмила Гончарова говорит, что если в диете написано, например, что нужно есть курицу и рис, а у вас нет фермента на расщепление курицы – тогда ваша иммунная система заблокирует усвоение этого белка и будет воспалительный процесс.

Что такое "генетическое" питание

О пользе и вреде определенных веществ может рассказать ДНК-тест. Правда, стоит он 350 евро. "Генетическое" питание – еще одна новомодная тенденция.

Влияют ли гены на интеллект и склонность к вредным привычкам / Фото: Pixabay

"Тебя могут не подходить помидоры, но подходить сладкий перец. Тебя может не подходить курица, а подходить индюшками. Тебе может не подходи телятина, а подходить какая-то рыба, хек или минтай" – пояснила генетик.

Стоит ли делать ДНК-тест? Достаточно просто есть больше овощей и меньше жиров? А может, попробовать новомодную диету? Тут каждый выбирает, что ему по душе.

Тем временем мы выяснили 10 упражнений для похудения с фитнес-резинками в домашних условиях.