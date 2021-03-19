Чтобы не обокрали: уличный музыкант-пенсионер принимает электронные деньги (видео)

Винницкий уличный музыкант-пенсионер Александр Шамигов придумал интересный способ, как обезопасить себя от хулиганов: от благодарных слушателей он принимает не только монеты и купюры, но и электронные деньги.

Баян и гитару винницкого пенсионера слышали на лазурном берегу Франции, в Германии, Италии, США, а также в испанском подводном ресторане. Его уникальную музыку знают чуть ли не все уличные музыканты Европы. Однако из-за карантина главная его сцена – улицы украинской Виннице.

Фото: "Сегодня"

К сожалению, музыканту попадаются не только благодарные слушатели, но и воры – они могут отобрать все заработанное за день.

"Бывали случаи, когда у таких вот музыкантов хулиганы отбирали средства", – рассказывает житель Винницы Ринат Искандаров.

Но Александр нашел способ сохранить свою прибыль: он принимает не только наличные, но и электронные средства – сразу на пенсионную карточку. Для этого внук распечатал ему QR-код.

"Не все в курсе, что это такое, я им объясняю. Некоторые знают и сразу платят", – рассказывает Александр.

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По словам его внука, иногда на карточке дедушки больше заработанных электронных денег, чем бумажных в чехле для баяна. "За несколько дней сотен пять-семь перечислили", – отмечает он.

Музыкант надеется, что скоро отблагодарить его за талант можно будет и биткоином.

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Напомним, уличный пианист сыграл жизнеутверждающую песню Eternal Flame (1988) группы Bangles во время протестов в испанской Барселоне и благодаря этому прославился.

Кроме этого, мы писали о 79-летнем маэстро, который в бионических перчатках сыграл на пианино впервые за 20 лет.