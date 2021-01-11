"Чудо-женщину: 1984" выдвинули на "Оскар-2021" во всех категориях. И это после падения рейтингов

Предстоящая гонка за "Оскаром-2021" обещает быть напряженной – Warner Bros. выдвинула на кинопремию фильм "Чудо-женщина: 1984", впечатлениями о котором мы делились ранее. Помимо того, что кинолента поборется за номинацию в категории "Лучший фильм", она также будет претендовать на победу и во всех остальных категориях.

Галь Гадот в роли Чудо-женщины / Фото: instagram.com/wonderwomanfilm

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Как сообщает издание Comic Book, обсуждение престижных номинаций фильма проходит на фоне падения его рейтингов: фильм получил смешанные отзывы зрителей и критиков, просмотры на онлайн-платформах упали, а в кинотеатрах фильм получил заурядные показатели.

Теперь кинокомпания решила освежить статус "Чудо-женщины: 1984" и выдвинуть ее на "Оскар" в категориях: лучший фильм, лучший режиссер, лучший актер, лучшая мужская роль второго плана, лучшая женская роль, лучшая женская роль второго плана, лучшая операторская работа, лучший адаптированный сценарий, лучший художник по костюмам и другим.

Ранее сообщалось, что Галь Гадот сыграет Клеопатру в новом фильме от создательницы "Чудо-женщины".