Модель призналась, что будет скучать по большому животу

Американская модель Эмили Ратаковски совсем скоро впервые станет мамой. В течение беременности она часто публиковала свои фото с округлым животом, а на последних сроках и вовсе снялась обнаженной.

Свежей фотографией Эмили поделилась на своей странице в Instagram. На снимке знаменитость стоит в ванной комнате голой, прикрывая рукой грудь.

Модель Эмили Ратаковски / Фото: instagram.com/emrata

В описании к посту Ратаковски призналась, что будет скучать по большому животу и толчкам внутри.

Читайте также: Эмили Ратаковски подверглась сексуальному насилию: неприятные подробности инцидента

"Иногда я чувствую себя Винни Пухом в человеческом обличии, иногда – богиней плодородия с аппетитными ягодицами. Я сфотографировалась в тот день, когда ощущала себя во втором варианте. В любом случае я знаю, что очень скоро буду скучать по этому животу и этим толчкам", – написала будущая мама.

Напомним, что Эмили Ратаковски замужем за Себастьяном Бир-Макклардом. Они поженились в 2018 году. Малыш станет их первым общим ребенком.

Ранее Эмили Ратаковски повторила легендарное фото беременной Деми Мур.