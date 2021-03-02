ЦРУ и МИ-6 расследуют крушение инопланетного корабля

Вышла первая серия долгожданного сериала "Обломки", который можно посмотреть дома онлайн OLL.TV. Сериал в жанре научная-фантастика и драма. В центре сюжета – группа оперативников из спецслужб, которые должны предотвратить жуткое влияние инопланетного корабля, который потерпел катастрофу прямо над Землей. Мрачная атмосфера, необычное развитие сюжета и крутые локации Канады – то, что нужно для просмотра в марте.

"Обломки" / Фото: NBC, themoviedb.org

Сюжет

Брайан Беневенти и Финола Джонс, спецагенты ЦРУ и Ми-6, ведут совместное исследование разрушенного космического корабля. Вскоре выясняется, что объект способен необъяснимым способом влиять на людей, а пространство вокруг его обломков превращается в аномальную зону, где не действуют законы физики. Кроме того, есть и другие агенты тайных организаций, ведущих охоту за элементами новых технологий…

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Интересные факты:

Сериал от Дж. Х. Уаймен (исполнительный продюсер) создателя научно-фантастических сериалов "Почти человек" и "Грань".

"Обломки" стали вторым сериалом, производство которого NBC одобрила после заказа спин-оффа "Закон и порядок: специальный корпус".

По словам авторов проекта, здесь важна каждая серия: отдельные эпизоды двигают общий сюжет, а развитие персонажей происходит на протяжении всего сезона.

Кадр из сериала "Обломки" / Фото: NBC

Авторы подчеркивают, что в сериале присутствует сквозной сюжет с элементами "мифологии".

Интересна задумка сценариста о партнерах-спецагентах с разными характерами и менталитетом, работа которых в дуэте напоминает знаменитых Малдера и Скалли: она – добрая, интуитивная и внимательная к деталям, а он – умный, обаятельный, уверенный и осторожный, но не слишком силен в выражении эмоций.

Съемки ленты проходили в Ванкувере (Британская Колумбия, Канада).

Ранее в онлайн-кинотеатре вышел один из главных хитов 2020 года – фильм "Еще по одной".