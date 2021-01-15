ЦРУ рассекретило документы о контактах с НЛО, но все детали закрашены (фото)

В открытом доступе появились секретные документы Центрального разведуправления США, связанные с сообщениями о НЛО. Все материалы опубликовал основатель интернет-ресурса The Black Vault Джон Гринвальд-младший. Об этом сообщает издание Daily Star.

По словам Гринвальда-младшего, одна часть текстов была получена на компакт-диске, другую пришлось сканировать вручную с бумажных носителей. В общей сложности, "коллекция секретных материалов" насчитывает 2780 страниц.

Любопытно, что Джон добивался от американского правительства рассекречивания сведений в течение 25 лет. Он руководствовался Законом о свободе информации (FOIA).

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"В ЦРУ утверждают, что предоставили все имеющиеся у них документы, но способа проверить это нет. Некоторые детали в отчетах либо отредактированы, либо закрашены. Кроме того, управление сделало невероятно трудным использование электронных данных, разместив их в крайне устаревшем формате. И тем не менее, это потрясающая информация", – рассказал Гринвальд изданию Motherboard.

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Он также добавил, что всего за сутки с сайта были скачаны тысячи материалов.

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