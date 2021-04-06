Цвет настроения — желтый: 20 способов носить его модно

Безоговорочный серый и оптимистичный желтый стали главными оттенками 2021-го по версии Pantone. Как носить серые вещи понятно. А вот чтобы вписать в образ желтый, нужно постараться. Но не сильно. Потому что все самые удачные сочетания уже есть в нашей подборке. Сохраняйте идеи, с чем лучше всего носить желтый цвет, и сделайте эту весну по-настоящему солнечной!
Желтый + сиреневый
/ Фото: instagram.com/thebreathefashion
/ Фото: instagram.com/karodall
/ Фото: instagram.com/ninasandbech
/ Фото: instagram.com/elenagiadaa
Желтый + зеленый
/ Фото: instagram.com/karodall
/ Фото: instagram.com/purefashionworld
Желтый + голубой
/ Фото: instagram.com/ninasandbech
/ Фото: instagram.com/thebreathefashion
/ Фото: instagram.com/ninasandbech
Желтый + розовый
/ Фото: instagram.com/karodall
/ Фото: instagram.com/oliviaandalice
/ Фото: instagram.com/ninasandbech
/ Фото: instagram.com/laura_eguizabal
Желтый + нейтральные оттенки
/ Фото: instagram.com/purefashionworld
/ Фото: instagram.com/23rdapril_beclassy
Желтый в аксессуарах
/ Фото: instagram.com/ninasandbech
/ Фото: instagram.com/purefashionworld
/ Фото: instagram.com/thestyleograph
/ Фото: instagram.com/ninasandbech
Напомним, ранее мы рассказывали, какие вещи из кожи можно добавить в свой повседневный гардероб.