Версія українською
$ 27,97
33,93

3 вкусных рецепта из цветной капусты: крем-суп, котлеты и хрустящий кляр

16 февраля, 17:14

Ирина Маслова

Вы убедитесь, что цветная капуста – это всегда что-то новое

Если вы думали, что цветная капуста – это скучно и практически безвкусно, тогда вы просто немного не так ее готовили. Этот овощ может стать украшением любого стола – как будничного, так и праздничного. Все блюда из нее красивы и ароматны, цветная капуста – удачнейшее дополнение к мясу. Единственное, что нужно помнить – этот продукт важно есть горячим, ну или очень теплым. Нам же нужно есть теплую пищу, которая согреет в холода?

Запеканка из цветной капусты с куриным филе

Фото: instagram.com/vkusno_and_prosto_/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Закипятить воду и отварить в течении 5 минут цветную капусту и стручковую фасоль.
  2. В глубокой емкости смешать овощи и нарезанное кубиком куриное филе. Посолить, добавить любимые специи. Хорошо перемешать.
  3. Переложить в форму для запекания. Залить смесью из сметаны и яйца. Сверху присыпать тертым сыром.
  4. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

Цветная капуста, запеченная с сыром и сливками

Фото: instagram.com/abdrafigova_guzel/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Цветную капусту разобрать на соцветия, выложить в кастрюлю и залить водой. Добавить соль, варить 10 минут.
  2. Промыть капусту под холодной водой. Дать воде стечь.
  3. Сыр натереть на мелкой терке.
  4. Яйца взбить венчиком, добавить молоко или сливки, немного соли и тертый сыр. Перемешать до однородной массы. Формочки смазать растительным маслом. Выложить в них цветную капусту соцветиями вверх, залить смесью из яиц, сыра и молока (сливок).
  5. Выпекать цветную капусту с яйцом и сыром в течение 20 минут при температуре 180 градусов.

Читайте также: Ресторан на дому: 5 рецептов блюд, которые удивят даже самых требовательных

Котлеты из цветной капусты

Фото: instagram.com/eda_dlia_malishei/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Капусту порезать на ломтики, отварить 5-6 минут, после чего откинуть на дуршлаг.
  2. Полностью остудить, измельчить в мясорубке или блендере.
  3. К капусте добавить яйцо, соль, перец, немного муки. Все перемешать.
  4. Сформировать лепешки, обвалять их в панировочных сухарях. Обжаривать котлеты на масле приблизительно по 4 минуты с одной и другой стороны (пока образуется румяная корочка).
  5. Подавать с томатным соусом или со сметаной.
  6. Так же можно приготовить такие котлеты в духовке. Слегка смазать пергамент растительным маслом, выложить котлеты, выпекать при 180 градусах 25-30 минут.

Читайте также: Как приготовить сочные котлеты – 5 рецептов из 3 видов мяса

Реклама

Суп-пюре из цветной капусты

Фото: instagram.com/1000ecofarms.ru/

Ингредиенты


Для розмаринового масла

Способ приготовления

  1. В сковороде смешать оливковое масло и розмарин. Разогреть на очень медленном огне около 5 минут.
  2. Перелить в миску, дать полностью остыть, оставив небольшое количество на сковороде.
  3. В кастрюле обжарить лук до прозрачности, добавить к нему чеснок, готовить еще 30 секунд.
  4. Добавить цветную капусту и влить бульон. Когда бульон закипит, посолить, поперчить.
  5. Готовить под крышкой около 10 минут, пока цветная капуста не станет мягкой.
  6. Нарезать хлеб кубиками. Разогреть сковороду с оставшимся в ней розмариновым маслом и обжарить хлеб до румяной корочки.
  7. Из масла удалить розмарин, перелить его в кастрюлю с цветной капустой и бульоном и при помощи блендера превратить все в пюре.
  8. Кастрюлю с супом вернуть на огонь, довести до кипения и проварить в течение 5 минут.
  9. Подавать суп следует горячим, украсив гренками и цедрой лимона.

Читайте также: Начинаем приводить себя в форму: 5 детокс-супов, которые помогут похудеть

Пряная цветная капуста в хрустящем кляре

Фото: instagram.com/kbgu_pp/

Ингредиенты

Для кляра

Для соуса

Для основного блюда

Способ приготовления

  1. Смешать все ингредиенты для кляра. Опустить цветную капусту в кляр, стряхнуть излишки и обжарить до золотистого цвета.
  2. Убрать лишнее масло с помощью бумажного полотенца.
  3. Смешать все ингредиенты для соуса.
  4. В разогретой антипригарной сковороде с 1 чайной ложкой масла обжарить лук, чеснок, болгарский перец, перец чили до появления аромата.
  5. Добавить соус и тушить смесь в течение 10-15 секунд. Затем добавить соцветия цветной капусты, орехи кешью и хорошо перемешать.

Здесь найдете рецепты вкусных 5 супов из разных стран.

Новости на эту же тему:

5 салатов с семгой на любой вкус: рецепты с фото Салат с креветками: 5 рецептов легкой и полезной закуски Цветная капуста: три быстрых рецепта для обеда Как согреться зимним утром: ТОП-5 завтраков
рецепты котлеты крем-суп цветная капуста запеканка кляр

Реклама

Новости партнеров

Путин высказался о новой Мировой войне
"До утра не будем спать": Ани Лорак в Киеве встретилась с кумой
Украинская певица ищет себе "придурковатого" парня