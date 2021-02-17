Дальнобойщик нашел сокровище стоимостью 200 тысяч долларов (видео)

40-летний дальнобойщик из Таиланда по имени Монтиан Джансук нашел в своем обеде редкую жемчужину стоимостью 200 тысяч долларов США.

Мужчина вместе со своей женой Васаной купили на рынке необычную улитку. Продавец уверял покупателей, что этот продукт съедобный.

Во время обеда сын Монтиана чуть не подавился кусочком морепродукта. Как выяснилось, внутри была оранжевая жемчужина величиной с монету и весом в семь граммов.

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Джансук заподозрил, что ему попалась улитка мело – брюхоногий моллюск, производящий разноцветные жемчужины, которые могут стоить до 10 миллионов батов (9,5 миллионов гривен).

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Таиландский дальнобойщик планирует отнести находку специалисту. Если он подтвердит его предположение, семья попытается продать жемчужину.

"Я так рад, что купил ту улитку, – признается он. – Эта жемчужина может изменить мою жизнь".

Ранее мы рассказывали об археологе-любителе из Шотландии, который с помощью обычного металлоискателя нашел древний клад.

Кроме этого, случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.