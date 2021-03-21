Данилко приставал к Циклопу, а Носорог украл Полякову: как прошел девятый выпуск "Маски"

В эту субботу, 20 марта, мы увидели девятый выпуск шоу "Маска" на телеканале "Украина", где ранее рассекретили Волка. Во время очередного эфира произошло еще больше забавных моментов и сюрпризов. Коротко обо всем – далее в материале.
Напоминаем, что в столичном ЦУМе работает выставка, где представлены самые популярные персонажи проекта. До апреля можно вживую посмотреть на костюмы Циклопа, Ворона, Дракона и других героев загадочного шоу страны.
Открыл девятый эфир гипершоу "Маска" загадочный Ворон, который ранее не появлялся на шоу. Он исполнил песню "Юра" группы НЕАНГЕЛЫ и рассказал несколько подсказок звездным детективам. Когда Ворон снял маску, оказалось, что это звезда, которую все видели в костюме Солнца.
Далее на сцену вышел Дракон, который изрядно напугал Владимира Остапчука и Олега Винника ранее в эфире "Маски". На этот раз персонаж был спокойнее и даже потанцевал под песню Макса Барских.
Циклоп, чей голос раздражает Олю Полякову, снова поделился со звездными детективами и зрителями гипершоу новыми подсказками. Но это пока не очень помогает понять, что за звезда прячется в очаровательном костюме. А вот номер Циклопа очень растрогал зрителей.
Сом зажег сцену шоу "Маска" вместе с очаровательной NK! Детективам удалось подловить нашего героя на том, что он понимает украинский язык. А ведь ранее Сом выдавал себя за иностранца.
Лягушонок романтическим номером удивил звездных детективов гипершоу "Маска". Сидя за роялем он (или она?) исполнил песню "Белая стрекоза любви".
Пришел момент голосования, который определил первого номинанта на вылет. В девятом эфире им стал Сом.
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Далее на сцену "Маски" вышел Буряк, в костюме которого видят Козловского или Кадная. Своим исполнением хита Rise Like a Phoenix участницы "Евровидения" Conchita Wurst он особенно впечатлил зрителей.
Настоящее искусство на сцене шоу "Маска" произошло во время выступления Бабки, которая снова удивила своим голосом. Невероятное перевоплощение поразило всех.
Солнце теперь еще больше запутало зрителей и экспертов шоу "Маска", потому что в начале выпуска оказалось, что в этом костюме не Злата Огневич, как думали все.
Носорог вновь выразил свою симпатию к Оле Поляковой, а после своего выступления схватил певицу и унес ее за кулисы.
Во время второго голосования определился еще один претендент на вылет из проекта. Согласно результатам, в номинацию вместе с Сомом попал Буряк.
Узнайте далее, кто снял маску – Сом или Буряк – и какая звезда пряталась в одном из костюмов.