Даша Квиткова о том, как узнала про беременность: "На УЗИ рыдали взахлеб"

Недавно экс-герой реалити "Холостяк", 33-летний Никита Добрынин и его 22-летняя супруга Даша Квиткова порадовали поклонников новостью о том, что в их семье скоро будет пополнение. Теперь Даша решила рассказать, как они с Никитой узнали, что она беременна.

Как призналась девушка в Instagram, беременность она хоть и планировала – Квиткова стала ходить по врачам и сдавать различные анализы, – но тот факт, что она ждет малыша, был для Даши неожиданным.

"Мы хотели этого. Поэтому я стала посещать всех врачей задолго до и закрывать вопросы, которые меня тревожили. Как мы знаем, во время беременности многие болячки, на которые мы закрываем глаза, обостряются", – делится Даша.

Дарья Квиткова и Никита Добрынин станут родителями / Фото: instagram.com/kvittkova

Сначала, по словам Квитковой, они с Добрыниным относились к беременности "немного фанатично" – постоянно покупали тесты на беременность и очень долго ждали позитивный результат.

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"А потом я выдохнула и решила просто отпустить эту ситуацию. В этот период мы уехали во Львов с друзьями, чтобы немного отвлечься. К слову, я уже была беременна, но не знала об этом. Потом мне снится сон", – пишет Дарья.

Во сне ей привиделось, будто она делает два теста на беременность и отправляет фото результата подруге. В жизни все произошло так же. После того, как тесты показали заветные две полоски, девушка сдала анализы в клинике, где ей подтвердили беременность. Об этом она сообщила Никите.

"Скажу честно – плакали оба. До сих пор не могу поверить, что во мне растет маленький человек. Особенно рыдали взахлеб, когда на УЗИ нам показывали каждый пальчик, ручки, ножки", – поделилась Даша.

Напомним, Даша Квиткова и Никита Добрынин снялись в новом клипе Оли Горбачевой.